中捷遭砍高中生轉到普通病房 呂父：兇嫌要負責任不怪他父母

呂父呼籲中捷能配置維安設施，保護乘客安全，否則此事件後家長「不放心讓小孩再坐捷運」，質疑「再蓋第2條捷運是否還有人坐」。（記者蔡淑媛攝）

2024/05/22 17:11

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中捷運昨發生車廂內隨機砍人案震驚社會，17歲呂姓高中生遭20歲洪姓嫌犯持刀砍中3刀，刀刀斷骨，呂生父親說，兒子能活著，要感謝英勇乘客制伏嫌犯，兒子也已從加護病房轉到普通病房。

呂生遭砍刀刀斷骨，右胸、右肩及後背、右上臂分別有10、12、8公分傷口，造成肋骨及手骨折，幸好無氣血胸，術後傷勢穩定、意識清楚，已從加護病房轉到普通病房。呂父說，兒子傷勢嚴重，輸了很多血，昨天手術後，今天傷勢好多了，兒子告訴他，他是第一個被砍的，不知道是什麼狀況。

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對於傳出洪嫌父母要向傷者致歉，呂父說，目前沒有接到對方連繫，相信對方父母與自己一樣很心痛，但孩子做事自己當，已經20歲了，不能還靠爸媽，他不責怪對方父母，但嫌疑犯要負起相關的法律責任，讓社會安心。

呂父呼籲中捷能配置維安設施，保護乘客安全，否則此事件後家長「不放心讓小孩再坐捷運」，質疑「再蓋第2條捷運是否還有人坐」。他也願意出錢捐助，強調「仇恨沒有用」，必須做出改變，別讓乘客徒手去拚安全。

呂父感謝社會及親友的關心與慰問，謝謝勇敢乘客，及事後市長幫助，但他認為中捷車廂應配置維護乘客安全設備，他看到乘客用雨傘、用手阻擋嫌犯行兇，實在不安全，因此兒子能活著，要謝謝他們英勇的表現。

昨天呂父趕到醫院探視兒子時受訪感嘆台中捷運是不是太不安全了，他今天解釋昨天看到兒子傷勢嚴重，很心疼，又聽到嫌犯行兇前吃了很多藥，疑似有精神疾病，可能逃避刑事責任，才會說情緒性發言，但是捷運車廂維安配備的確必須加強及改善，否則家長不放心讓小孩再坐捷運，這是很嚴重的事，第2條捷運再蓋下去是否還有人坐，他也願意捐助設備，如滅火器等器具，他說昨晚一夜沒睡，仇恨沒有用，希望大家一起來做改善。

針對中市府要給所有協助制伏嫌犯的乘客提供終身免費搭中捷，呂父說，他們是英雄，如果沒有他們站出來，可能傷亡更多人，感謝他們把坐捷運的小朋友當自己小孩，挺身而出，重申希望中捷能改善維安、嚇阻設施，別讓乘客徒手去拚安全，能搶救更多生命。

呂姓高中生（左黑衣者）在中捷車廂被洪嫌（土黃衣者）砍3刀，刀刀斷骨。（陳俞融議員提供）

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