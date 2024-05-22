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首頁　>　社會

中捷砍人案》5度鞠躬道歉 凶嫌父自責：我是失敗的爸爸

洪生的父母親五度鞠躬，向傷者與社會致歉，洪父（圖左）還自責自己是失敗的爸爸。（記者張瑞楨攝）

洪生的父母親五度鞠躬，向傷者與社會致歉，洪父（圖左）還自責自己是失敗的爸爸。（記者張瑞楨攝）

2024/05/22 16:06

〔記者張瑞楨／台中報導〕20歲洪姓護專生昨在台中捷運車廂隨機砍人，其父母今下午2時在律師陪同下出面道歉，其父強調「我是失敗的爸爸」，目前最重要的是傷者，尤其是受傷的呂姓高中生，夫妻想去探視傷者，但醫院建議暫緩，至於兒子行凶動機？為何專程到台中犯罪？則強調偵查不公開，無法說明，但已把兒子病歷記錄交給檢察官參考。

洪生父母口口聲聲宣稱偵查不公開，不過，依「偵查不公開作業辦法」第5條規定，應遵循偵查不公開原則的人員，是指檢察官、檢察事務官、司法警察官、司法警察、辯護人、告訴代理人或其他於偵查程序依法執行職務之人員，並不包括被告（洪生）及其親屬。

今天下午2時，洪生的父母親十指緊扣，由律師陪同現身於台中市警局六分局後方停車場，兩人五度鞠躬道歉，其父說，昨天母親探望兒子，有抱兒子一下，之後就未再見到兒子，偵訊時警方也不讓父母參與，兒子情緒不穩定，但兒子做錯事，不應該由他這個不負責任且做錯的父親來說明，兒子已經20歲，要為自己行為負責，他擔心的是受傷的高中生等傷者，至於兒子，父母會盡力協助。

洪父強調，他會跟兒子與妻子一起面對，他最擔心的是兩名傷者，要深深地向傷者說聲對不起，他承諾會努力承擔責任，他更要為社會大眾恐慌而致歉，「我真的不會教小孩。我在這邊道歉，我這個爸爸是失敗的」，希望傷者早日康復。

至於是否探視兩名傷者？洪父說，昨天至今天想探視兩人，但呂姓高中生還在加護病房，他們聯絡醫院，畢竟對方是被害人，「我們沒有權利去要求他們原諒我們」，數次聯繫後，醫院建議暫緩探望，畢竟受傷的是對方，「我們去道歉，我們的誠意再多，我們就算跪下去」，也無助於兒子沒有被長輩教好的事實，希望傷者會看到他們的誠意，「我們真的是對不起他們」。

洪生父母親向傷者與社會道歉。（記者張瑞楨攝）

洪生父母親向傷者與社會道歉。（記者張瑞楨攝）

洪生今天下午依殺人未遂等三項罪名移送台中地檢署。（記者張瑞楨攝）

洪生今天下午依殺人未遂等三項罪名移送台中地檢署。（記者張瑞楨攝）

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