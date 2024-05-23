中捷砍人案》法官擔心又隨機行兇 中捷兇手預防性羈押

中檢向台中地院聲請預防性羈押洪生，台中地院裁定准予羈押。（記者張瑞楨攝）

2024/05/23 00:06

〔記者張瑞楨／台中報導〕就讀護理專科學校的20歲洪姓專科生，21日在台中捷運車廂內，持3把刀隨機砍人，導致呂姓高中生等2名乘客受傷案，台中警方22日下午分別依殺人未遂、傷害、恐嚇公眾罪等3罪名移送台中地檢署，中檢傍晚以他涉嫌重罪，且有反覆實行同一犯罪之虞，向台中地方法院聲請預防性羈押，台中地院22日深夜11時許，裁定准予羈押。

中檢偵訊洪生後認為，他心智正常，砍人時並無心智缺陷導致判斷能力顯著降低等情事，法官同意檢方羈押的主因，是認同檢方預防性羈押，防止洪生「反覆實行同一犯罪」，亦即洪生交保後，可能再拿刀去隨機砍人，另外，本案沒有串證問題，法官未諭知禁見及通信。

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洪生從台南專程搭高鐵到台中隨機砍人的動機？目前已知有3種可能，據指出，其一是洪生女友的父親，任職高雄捷運相關單位，他擔心在高雄捷運犯案，對女友不好交代、女友父親不諒解，其二是台北捷運曾發生過鄭捷殺人案，他不想自己被拿來與鄭捷比較，其三是洪生頗熱衷政治，對廢死議題有自己的想法，加上大法官上月才討論此議題，洪生希望引起社會重視，刻意選在總統就職第二天犯案，藉此突顯廢死議題，引起社會關注，但上訴三種說法，未獲得檢警證實。

羈押有一般性羈押與預防性羈押兩種，洪生年僅20歲，還是護理學校的專科生，並無逃亡的本錢，目前已知並無共犯，現場蒐證也都完成，他沒有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯的疑慮，他也沒有能力勾串現場目擊的乘客證人，台中地檢署聲請羈押洪生主因，是他觸犯本刑5年以上的殺人未遂重罪，更重要的是，他有反覆犯同一犯罪之虞，用白話描述，就是檢方認為應該羈押他，預防他趴趴跑，去其他地方再度隨機殺人。

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