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網紅Cheap致敬中捷「10大英雄」 網：看到台中人的戰鬥力

洪姓嫌犯持刀於台中捷運隨機砍人，被見義勇為的民眾共同壓制。（擷取自黑色豪門家族）

洪姓嫌犯持刀於台中捷運隨機砍人，被見義勇為的民眾共同壓制。（擷取自黑色豪門家族）

2024/05/22 19:29

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台中捷運昨（21日）發生隨機攻擊濺血案，20歲洪姓男子在列車內揮刀，造成3名乘客受傷，當時見義勇為的「長髮男」及勇敢乘客們合力把凶嫌壓制，這一幕最引人注目，而網紅Cheap也從事發畫面盤點了「10位英雄」，讓網友稱讚，「看到台中人的戰鬥力」。

百萬網紅Cheap在臉書發文致敬10大英雄，第一位為「長髮男」，全場與嫌犯近距離肉搏，且最後渾身是傷，讓Cheap直呼，「我的超人！」第二位則是「短褲男」，英勇奪刀被稱「英雄」，第三位是「傘哥」，雖然一開始「誤傷友軍」，不斷拿雨傘攻擊長髮男背部，但最後還是成功合力把洪姓嫌犯壓制。

第四位英雄為「黑衣大叔」，與第五位「黑衣大姊」合作無間，堪稱奪刀雙人組，第六位是「白帽女」，對嫌犯一陣瘋狂亂捶，雖然攻擊性不高，不過勇氣十分可嘉，第七位「藍衣女」捏凶嫌的耳朵，看起來非常痛。

第八位英雄「刺青男」被譽為坦克，雖然姍姍來遲，但仍全力輸出攻擊，第九位「短髮男」撿到嫌犯掉落的凶器，且還知道要手下留情，全程僅使用刀背攻擊，第十位則是「攝影者」，英勇拍攝全程，讓Cheap笑說，「可給予普立茲獎」。

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「看到台中人的戰鬥力」、「台中人真的是讚，不分男女英勇彪悍，致敬！」、「長髮哥應該要給他公開表揚，感謝他不顧自身危險保護所有乘客的安全」、「這個故事告訴我們，台中人戰鬥力真的爆表，祝傷者早日康復」、「雨傘哥雖然打錯人，但有人提醒後就收手了，願意挺身而出很勇敢了。」

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