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中捷砍人案》桃捷全面警戒 中壢警每天60巡邏次

中捷砍人案後全面警戒，桃市中壢警分局以每天高達60巡邏次至機捷站體簽巡。（中壢警分局提供）

中捷砍人案後全面警戒，桃市中壢警分局以每天高達60巡邏次至機捷站體簽巡。（中壢警分局提供）

2024/05/22 23:35

〔記者李容萍／桃園報導〕台中捷運昨（21日）發生隨機攻擊濺血案，桃園機場捷運每日運量大，桃園捷運警察隊已針對機場捷運沿線各站體、長站距路線及列車車廂加強編排巡邏及守望勤務，中壢警分局配合捷警隊針對轄內A17領航站、A18高鐵桃園站、A19桃園體育園區站、A20興南站、A21環北站、A22老街溪站等啟動全面聯防機制，以高強度、高密度的站體內外巡邏及守望勤務，守護旅客安全。

中壢警分局分局長唐嘉仁表示，除機捷沿線派出所前往巡簽並進入站體與捷警隊會哨守望外，更出動交通中隊、偵查隊，針對轄內6個桃園捷運站每日合計將會有高達60巡邏次，超過120人次的警力於捷運站內、外隨時警戒可疑人事物，更編排有聯防快打部隊，以「定點會哨守望、沿線強化巡邏、全面及時壓制」的「點、線、面」勤務規劃，保護旅客安全。

唐嘉仁說，保護民眾及維護大眾運輸安全警方責無旁貸，警察團隊將高度合作，密切橫向聯絡並落實各項強化勤務作為，預防是類暴力事件發生，更將以雷霆之勢除暴安良，讓民眾安心、安穩的生活；一旦有緊急事件發生，桃捷公司行控中心也會立即指示車站及事故列車進站疏散旅客，並結合捷運警察、警分局、派出所及消防等單位及時處置。

中捷砍人案後全面警戒，桃市中壢警分局以每天高達60巡邏次至機捷站體簽巡。（中壢警分局提供）

中捷砍人案後全面警戒，桃市中壢警分局以每天高達60巡邏次至機捷站體簽巡。（中壢警分局提供）

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