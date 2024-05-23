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中捷砍人案》16名見義勇為英雄 粉紅衣服姊、橘衣按鈕哥、攝影哥等6人協尋中

盧秀燕說，中捷案救人英雄還有粉紅衣服姊、橘衣按鈕哥、攝影哥等6人協尋中。（記者蘇孟娟攝）

盧秀燕說，中捷案救人英雄還有粉紅衣服姊、橘衣按鈕哥、攝影哥等6人協尋中。（記者蘇孟娟攝）

2024/05/23 13:36

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中捷運21日發生隨機殺人事件，造成多人受傷，台中市長盧秀燕宣佈，感謝民眾見義勇為，將提供終身免費搭捷運。盧秀燕指出，16人其中包括長髮哥、短補男、雨傘哥及扭耳姊等10人均已確定找到人，另還有「粉紅衣服姊」，按鈴的「橘衣哥」、「白衣哥」，還有拍下驚險瞬間的「攝影哥」等6人，過程中有協助但先離開，警方根據影像盤點出來，持續尋找聯繫中，確認後將給予表揚及頒終身免費搭捷運。

盧秀燕說，這次中捷砍人事件很多人見義勇為，協助壓制嫌犯，台中人有高度團結意識保護台中。

她說，為了向這些見義勇為民眾表達感謝，目前警察局已找到16人，其中10人包括長髮哥、短補男、雨傘哥及扭耳姊等，她說，扭耳姊緊揪嫌犯的耳朵，網友都說一定很痛，目前10人均已確定找到人，但還有6人目前連絡不上。

盧秀燕說，包括按鈴的「橘衣哥」、「白衣哥」，還有拍下驚險瞬間的「攝影哥」等6人，過程中有協助但先離開，警方根據影像盤點出來，持續尋找聯繫中，確認後給予表揚及頒終身免費搭捷運。

中捷無差別砍人事件後不少影像曝光，有網友根據影像盤點出「10大英雄」，包括一夫當關、討論度最高的「長髮男」許瑞顯，另一名手持雨傘的男子第一時間上前，雖在混亂中一度錯打許瑞顯的「雨傘男」，也超吸睛，因男子最後有敲打「正牌歹徒」，勇氣可嘉也列受獎名單。

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