中捷砍人案》盧秀燕：感謝總統賴清德 第一時間以譴責暴力為重點

市長盧秀燕感謝總統賴清德在第一時間以譴責暴力為重點。（記者蘇金鳳攝）

2024/05/23 14:10

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中捷21日發生一名住高雄的男子跑到台中捷運行兇事件，今天在市議會持續受議員關心，市長盧秀燕表示，她感謝事件在第一時間，總統賴清德以譴責暴力為重點，表示對台中關心；但她感覺少數人，好像是市府犯案一樣，對於處理的中捷人員及警察人員不斷嚴厲指責，批評超過犯案的人，這對於處理事件人員是打擊。

民進黨中市議員蔡耀頡、李天生今天持續在市議會對中捷公司處理迅速不夠快提出質疑，認為對應時間可以再快一點，蔡耀頡更質疑中捷事故不斷，交通局長葉昭甫是否應該下台，葉昭甫表示，每一事件都在檢討中，該他負責他負責；蔡耀頡同時要求盧秀燕對此事件發表看法。

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盧秀燕則表示，任何事件，市府都會學習檢討改進，台中市會更努力。

盧秀燕強調，這個事件，是嫌犯從高雄上來台中市犯案，中市府無法防止，她感謝總統賴清德第一時間是譴責暴力事件，表示對台中關心。

盧秀燕並表示，這兩天她感覺少數人，好像是中市府犯案一樣，對於處理中捷人員及警察人員不斷的嚴厲指責批評，超過犯案的人，對於處理事件人員是打擊，她希望有不同聲音。

盧秀燕表示，這次事件 處理上基本上瑕不掩瑜，隨車人員第一時間就通報，捷運警察努力在標準時間趕到，中捷行控中心有看到影像，馬上調度，大家都有到位。

民進黨中市議員蔡耀頡、李天生要求中捷公司事發當下應對措施應再精進。（記者蘇金鳳攝）

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