中捷砍人案》嫌質疑體檢「為什麼要這樣？」 入所第一天失眠又無食慾

洪生進入台中看守所第一天，情緒差而失眠，因無食慾而進食甚少。（記者張瑞楨攝）

2024/05/23 13:54

〔記者張瑞楨／台中報導〕20歲洪姓護專生在台中捷運車廂隨機砍人，台中地方法院昨天深夜（22日）以他可能再犯等理由，同意台中地檢署羈押，他於今天（23日）凌晨進入台中看守所，但情緒不穩定而失眠，早餐也吃得甚少，入所時排斥身體檢查，還一度質疑「為什麼要這樣？」，抱怨入所程序與他的想像不一樣，所方目前密切觀察中，未來如果適應且情緒穩定，再安排到工廠勞作。

中檢聲押理由是洪生不但涉嫌殺人未遂等重罪，且有反覆實行同一犯罪之虞，也就是他如果交保，可能再度隨機砍人，台中地方法院也認同，昨天深夜11時許同意羈押，但因無共犯，且第一時間檢警已經完成蒐證，他沒有串證或湮滅證據等疑慮，洪生僅羈押而無禁見，也不禁止通信，其父母未來可以會面。

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洪生於今天清晨1時許搭乘囚車抵達台中看守所，但在入所之際，他抗拒所方的身體檢查等程序，還一度抱怨說「為什麼要這樣檢查？」，所方暫時將他收容於2人房，他沒有睡好，且遲至上午9時許才吃早餐，也因情緒欠佳、無食慾而進食甚少。

台中看守所指出，針對洪生身心健康部分，他手掌外傷等傷勢，所方會轉交醫院開的藥物，並適當安排醫師治療，至於精神部分，未來也會安排身心科醫師診斷，如果情緒穩定，會安排進入工廠勞作。

洪生的父母昨天五度鞠躬向社會與傷者道歉，洪生並未禁見，父母未來可會面他。（記者張瑞楨攝）

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