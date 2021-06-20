無良詐騙集團 用紓困話術騙民眾當人頭帳戶

警方呼籲民眾小心詐騙集團用紓困當話術行騙。（記者王冠仁翻攝）

2021/06/20 15:54

〔記者王冠仁／台北報導〕台灣自5月15日進入第三級防疫警戒後，不少民眾的工作受到影響，雖然政府也隨即推出紓困方案，但卻有無良詐騙集團看準此點，以話術騙取民眾帳戶用來當作犯罪用人頭帳戶。

台北市刑警大隊指出，家住北投的王姓男子，日前用手機瀏覽臉書，看到某社團內有貼文，標榜提供紓困方案，可「小額借貸」、「支票貼現」、「身分證借貸」及「銀行代辦」等。王因為工作受影響，急需現金生活，想辦理紓困貸款，他於是透過貼文內的通訊軟體ID，與對方取得聯繫。

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不久後，一名自稱貸款專員的女子與王聯繫，並要他將身分證、提款卡及存摺拍照上傳並提供密碼，聲稱要做「審核」，隨後再給他一組超商交貨便代碼，要求王至超商將金融卡寄出。

王不察，以為是正常程序，依序照辦。不過，金融卡寄出後，對方卻以各種理由拖延辦理紓困貸款，並要王先生再提供其他金融機構的帳戶才能貸款。王察覺有異，8天後跑去銀行詢問，這才知道自己的帳戶淪為詐騙集團的人頭帳戶，也被列為警示戶遭凍結不能使用，氣得報警。

警方呼籲，金融帳戶存摺、提款卡屬於個人重要物品，無論任何原因，千萬不可以隨意交由他人使用，否則即可能成為詐欺集團共犯。民眾如果有遇到類似情況，可撥打165反詐騙專線諮詢，以免落入詐騙集團陷阱。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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