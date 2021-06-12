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    又有詐騙集團假冒自由電子報！刑事局著手偵辦 籲民眾勿受騙

    詐團冒用自由時報電子報名義宣傳投資管道，刑事局籲民眾切勿受騙。（記者邱俊福翻攝）

    詐團冒用自由時報電子報名義宣傳投資管道，刑事局籲民眾切勿受騙。（記者邱俊福翻攝）

    2021/06/12 22:51

    〔記者邱俊福／台北報導〕又有詐騙集團假冒自由時報電子報網頁，刊登「郭臺銘的最新投資為什麼會讓銀行感到恐慌…」等不實言論，對外誆稱能獲高投資報酬，實為「假投資真詐騙」的詐騙犯罪手法，宣傳投資管道，因手法跟今年初同樣假冒自由時報電子報網頁，誘騙民眾點擊連結至該網站註冊並投資虛擬貨幣手法類似，刑事局受理後，研判是同一不法集團所為，正著手偵辦，並呼籲民眾切勿受騙。

    刑事局表示，今年初，不法人士是仿冒自由電子報網頁傳遞不實報導，謊稱「國內企業家透過投資線上交易獲利無數」的話術，誘騙民眾至假的投資網站註冊並投資虛擬貨幣行騙，當時經查該詐騙網頁IP位址位於美國，是歹徒透過非法手段，將仿冒的假網頁夾帶在美國一家無辜的線上書店網站後面，經分析該假網頁文章內用詞用語不通順，並有使用簡體字等現象，手法粗糙，不排除是中國詐團所為。

    這次的詐騙網頁IP位址則是位於荷蘭，刑事局受理報案後正著手偵辦，並透過相關機制協助下架該網頁中。

    刑事局表示，近期「虛擬貨幣假投資真詐財」詐騙手法，大多透過架設境外網站標榜「高額獲利」、「知名企業家參與」等噱頭，吸引民眾投資時下熱門的虛擬貨幣，因此呼籲民眾應慎選投資管道，高報酬率投資標的必定伴隨高風險，如有獲利來源不明或獲利率顯不合理等情形，均是詐騙手法，更勿輕信網友來路不明的投資管道，凡接到任何可疑投資訊息，請撥打165反詐騙專線諮詢，避免受害。

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