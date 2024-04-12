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首頁　>　社會

大雅縱火案》父潑油燒死2人跟著葬身火窟 兒接遺體崩潰大哭

楊智超大兒子神色哀悽。（記者歐素美攝）

楊智超大兒子神色哀悽。（記者歐素美攝）

2024/04/12 01:11

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台中大雅縱火案》男買主跳樓生還！楊男疑預謀 死守房屋同歸於盡

〔記者歐素美／台中報導〕台中大雅昨天（11日）驚傳縱火案造成3死1傷慘案！房屋買方林其德在楊男縱火時往2樓跳下逃生，原本還想衝進屋內救人，但火勢太大，只好走到馬路對面求救。死者楊男大兒子及二女兒夜間到場接送楊男遺體到殯儀館，大兒子在車上崩潰大哭。

台中大雅一處透天住宅昨天下午2點多發生大火，消防員撲滅火勢後場發現3具焦屍。警方調查，58歲男子楊智超經商失敗，將房子賣給上游廠商林男抵債，以每月2.5萬元向林男租回原屋居住，但積欠1年多房租，林男告上法院，昨天派兒子林其德、女兒林婉婷及外甥女律師游淑惠到場點交，楊男不滿林男多次催討房屋，事前購買汽油，在一行人進屋後，關門潑灑汽油縱火，想要同歸於盡，不僅自己身亡，林女及游女也葬身火窟。

林其德跑到2樓跳樓逃生，對面住戶監視畫面可見，林男跳下樓後翻滾起身，一度想衝進屋內救人，奈何火勢太大，只好走到對面求救，隨後因燒燙傷被送往台中榮總醫院手術治療。

檢察官夜間到場察看，3名死者遺體陸續運往殯儀館，楊男大兒子、二女兒到火場接楊男遺體時，大兒子在車上痛哭；林母到派出所製作筆錄，表情哀傷，林父在醫院陪兒子，加上擔心妻子無法接受，委由友人接走女兒及外甥女遺體。

林其德（紅圈處）跳下樓後一度想返回屋內救人，但火勢太大。（擷取自監視器畫面）

林其德（紅圈處）跳下樓後一度想返回屋內救人，但火勢太大。（擷取自監視器畫面）

楊智超縱火造成3死1傷，大兒子到場接遺體到殯儀館，在車內崩潰大哭。 （記者歐素美攝）

楊智超縱火造成3死1傷，大兒子到場接遺體到殯儀館，在車內崩潰大哭。 （記者歐素美攝）

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