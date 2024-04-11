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台中縱火案》男買主跳樓生還！楊男疑預謀 死守房屋同歸於盡

楊男友人住家監視畫面顯示火災發生時，火勢 猛烈，且集中在大門附近。（民眾提供）

楊男友人住家監視畫面顯示火災發生時，火勢 猛烈，且集中在大門附近。（民眾提供）

2024/04/11 21:22

〔記者歐素美／台中報導〕台中大雅發生縱火案，造成三死一傷！警方根據目擊者供稱還原現場表示，房屋買主林其德及姐姐林婉婷、律師游淑惠，三人下車進入屋中，屋主楊智超即鎖上玻璃門，聲稱房子是他人生全部，要守護他的財產，於是潑灑汽油縱火，約一分多鐘，現場即冒出大火及濃煙。隔壁鄰居發現，趕緊將車開走，附近鄰居則直到林其德從二樓跳下逃生，發生巨響，才知發生火災，趕緊打電話通知楊男前妻返家。警方研判楊男可能預先將汽油桶等擺放在門口附近，致大門無法逃生，就是要與前來點交的林男等同歸於盡。

楊男的友人就住在楊男對面，根據其住家的監視錄影畫面顯示，案發時，林其德等三人於下午二點五十三分左右將車停在門前，二點五十四分十秒下車入屋，二點五十五分四十八秒左右，大門就冒出大火，前後僅一分多鐘，火勢十分猛烈，根本來不及逃生。

警方表示，林其德供稱，他們一進屋內，楊智超即反鎖大門口的玻璃門，並潑灑汽油，因楊男的位置較接近前門，加上大門附近火勢猛烈，三人只能往後逃，他逃往二樓，再從二樓跳下逃生；姐姐及表姐則往後方逃。林男逃生後表示「姐姐在裡面」。

警方調查，楊男在潑汽油時曾表示，房子是他人生的全部，要守護他的財產。研判楊男應是預謀犯案，將汽油桶等擺放在大門附近，要與林男等同歸於盡，因此，案發時火勢猛烈且集中在大門附近，林女、游女等皆無法從大門逃生，致命喪火場。

楊男友人住家監視畫面拍到林男等人下車。（民眾提供）

楊男友人住家監視畫面拍到林男等人下車。（民眾提供）

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