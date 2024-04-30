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開獎啦！4/30今彩539頭獎1注獨得 800萬頭獎落新北

4月30日開獎的第113000104期今彩539頭獎一注獨得，由新北市中和區興南路2段47號「好會中彩券行」開出。（台彩提供；本報合成）

4月30日開獎的第113000104期今彩539頭獎一注獨得，由新北市中和區興南路2段47號「好會中彩券行」開出。（台彩提供；本報合成）

2024/04/30 22:14

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕4月30日開獎的第113000104期今彩539頭獎一注獨得，由新北市中和區興南路2段47號「好會中彩券行」開出；第113000048期大樂透頭獎則摃龜。

第113000048期大樂透中獎號碼「03、09、13、22、33、43，特別號：14」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共42注中獎，每注可得4萬0702元；肆獎共82注中獎，每注可得1萬3402元；伍獎共2039注中獎，每注可得2000元；陸獎共2134注中獎，每注可得1000元；柒獎共21660注中獎，每注可得400元；普獎共31532注中獎，每注可得400元。

第113000048期49樂合彩中獎號碼為「03、09、13、22、33、43」，四合6注中獎，每注可得20萬元；三合共100注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2375注中獎，每注可得1250元。

第113000104期今彩539中獎號碼為「03、07、12、17、37」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共255注中獎，每注可得2萬元；參獎共7746注中獎，每注可得300元；肆獎共78552注中獎，每注可得50元。

第113000104期39樂合彩中獎號碼為「03、07、12、17、37」，四合2注中獎，可得21萬2500元；三合共365注中獎，每注可得1萬1250元；二合共10493注中獎，每注可得1125元。

第113000104期3星彩中獎號碼為「411」，壹獎共73注中獎，每注可得5000元。

第113000104期4星彩中獎號碼為「3265」，壹獎共77注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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