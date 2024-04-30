高雄取締馬路霸王車 欠款近70萬車牌註銷照樣趴趴走

監理所會同鳳山警方查獲力男霸王車欠款近70萬元。（讀者提供）

2024/04/30 23:12

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市區監理所聯手鳳山警方取締馬路霸王車，查獲1名力姓車主2次酒駕紀錄，積欠罰單、強制險等近70萬元，被註銷車牌1年多照樣趴趴走，依道路交通管理處罰條例開罰3600元至10800元。

高雄市區監理所「註銷號牌車輛定位系統」通報資料中，驚見2部擁有多筆黑歷史違規大戶逾檢註銷車輛仍橫行市區趴趴走，監理所透過智慧系統自動追蹤分析，鎖定這2部霸王車數日行經停駛軌跡，昨會同鳳山警方查獲2車。

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監理所說，這次查獲2部逾檢註銷車輛中，其中力姓車主持有自小客車，111年11月遭註銷號牌，且車主自108年持有至今，已有2次註銷號牌紀錄，累積1千多筆違規未結清，總計違規金額近60萬元，加上無投保強制汽車責任保險，另燃料費、違反稅費、強制險違規等近9萬元未結清，且具有2次酒駕紀錄。

另陳姓車主持有自小客車去年11月初遭註銷號牌，目前仍有貸款設定未清償，約300筆違規未結清，違規金額近17萬元，加上燃料費、違反稅費、強制險違規等近2萬元費用未繳清，且無投保強制汽車責任保險，並具多筆超速與1次酒駕紀錄。

監理所說，全力查緝註銷霸王車，將依道路交通管理處罰條例第12條第4項規定開單舉發，處3600元至10800元罰鍰，呼籲車主務必依行車執照上指定日期完成驗車，若車輛牌照遭註銷時，應儘速將號牌繳回公路監理機關，切勿使用註銷牌照行駛道路，以免受罰。

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