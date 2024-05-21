中捷砍人案》護專生坦承「專程從高雄到台中殺人」 動機未明

洪生手部割傷，但他搭輪椅解送警局偵訊。（記者廖耀東攝影）

2024/05/21 19:11

〔記者張瑞楨／台中報導〕年僅20歲的洪姓護專學生，今天上午11時許，於台中捷運車廂隨機砍人，洪生被逮捕冷靜後，頗為冷血地說，「我專程從高雄到台中殺人」，令周圍聽到此言的警察不寒而慄！

洪生初步坦承預謀行兇，但殺人動機尚未明朗，他雖僅右手掌指頭割傷，但卻坐著輪椅從醫院到台中市警局六分局市政派出所偵訊，至於他行兇動機，警方還要進一步釐清。

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洪生到底是只想傷害人，還是真的是想殺人？他初步坦承目的是殺人，還強調「我專程從高雄到台中殺人」，不過，他卻踢了鐵板。

調查顯示，洪生進入車廂，列車啟動約2分鐘，他突然掏出水果刀，毫不猶豫猛砍坐在他前方，留長髮綁馬尾的男子許瑞顯，將許男臉部割出7至8公分刀傷。

洪男卻沒想到，許男是健身教練，他沒有逃跑，而是負傷與洪男拚個你死我活，兩人扭打一起，這舉不但救了自己，也拯救整車人，包括17歲呂姓高中生，甚至還有外籍婦人，大約5至7人，有的乘客用雨傘揮打洪男，有的徒手猛拍洪男腦杓，有的伺機踢踹，當場把洪男打得四腳朝天，宛如死魚翻肚，列車停在中市政府站後，洪男被馳抵的中市警局六分局員警逮捕。

洪生被見義勇為的乘客，打得宛如死魚翻肚般仰躺車廂內。（警方提供）

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