中捷砍人案》生死一線畫面曝！ 乘客驚恐衝出車廂逃命

中捷乘客驚恐蜂擁衝出車廂逃命。（民眾提供）

2024/05/21 18:41

〔記者許國楨／台中報導〕台中捷運今天上午發生無差別砍人案件，洪姓男子持刀攻擊乘客，砍傷2人，月台乘客逃命畫面曝光。直擊民眾說，除了乘客滿臉驚恐蜂湧衝出車廂逃命，英勇壓制凶嫌的馬尾男滿臉鮮血也衝下車，警告「車上有人砍人！」實在太驚悚。

經查，涉案20歲洪姓男子是高雄人，就讀南部護專，沒有前科，但有精神疾病就醫紀錄。他帶了3把刀，今天早上11點左右在中捷水安宮站上車，列車接近市府站時，他突然拿出菜刀無差別攻擊，所幸多人上前制伏。警方獲報趕抵時，洪男被站務人員及乘客壓制，躺在車廂內。

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相關畫面顯示，上午11點16分，市政府捷運站月台監視器拍下，站務人員被通報即將到站的車廂內發生砍人案後，隨即告知現場等候民眾先離開，不到1分鐘後，11點17分列車進站開門，逃到第一車廂的乘客全部傾洩而出，忙著逃難，此時月台跑馬燈也改為「隨身物品進行防衛」示警，提醒民眾。

第六分局警方說，已通知洪男父母北上，配合檢警釐清案情與犯案動機。洪男受傷戒護就醫治療，已口頭報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，全案將依殺人未遂罪偵辦。

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