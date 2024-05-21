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中捷隨機砍人 捷運警察竟是搭計程車來抓人

洪姓護專生行兇時，列車與市政府站都無捷運警察，捷運警察是攔計程車到現場。（警方提供）

洪姓護專生行兇時，列車與市政府站都無捷運警察，捷運警察是攔計程車到現場。（警方提供）

2024/05/21 18:54

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中捷運發生20歲洪姓護專生，持刀於市政府站隨機砍人事件，負責捷運安全的台中市捷運警察隊，竟然是跑到路上攔計程車，再搭計程車到市政府站抓人，還比台中市警局六分局市政派出所的警察慢到，引發受傷高中生的家長質疑。對此，隊長吳雙福解釋說，包括台北或高雄捷運，都無法每列車與每一站配置警察，案發時又因捷運停駛，4名警察趕緊下捷運站，跑到馬路攔計程車，這都是演練計畫內模擬的狀況之一。

洪姓專科生是水安站上車行兇，列車於市政府站停車，見義勇為而受傷的高中生家長，就質疑案發時為何不見警察？另外，捷運是由中市警局捷運警察隊負責安全，捷運警察隊的警察竟比中市六分局員警還晚到，引發民眾質疑。

對此，隊長吳雙福解釋說，案發時剛好列車與市政府站都沒有捷運警察，當時巡邏的警力，南端是兩名警察位於大慶站，北端是二名警察在松竹站，接獲通報後，兩組警力都往市政府站馳援，卻因捷運列車停駛，南端的兩名警察，只能於豐樂公園站下車，北端的兩名警察，於四維站下車，於文心路攔計程車趕赴市政站，由北端兩名捷運警察先馳抵，但仍比六分局市政所的警察晚到現場。

他強調，包括北高與桃園捷運的捷運警察，都無法每列車與每車站派遣警力，但都會巡迴各列車與車站巡邏，至於遇到捷運停駛，下車站改搭計程車，甚至攔截民車，這些都是演練時的模擬狀況之一。

捷運警察搭計程車到現場？捷運警察隊表示，這也是模擬狀況之一，圖為演練制服暴徒情景。（捷運警察隊提供）

捷運警察搭計程車到現場？捷運警察隊表示，這也是模擬狀況之一，圖為演練制服暴徒情景。（捷運警察隊提供）

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