離譜！48人詐騙集團大鬧防疫旅館 「房間像被鬼打到」

遣送回台的詐騙集團成員大鬧防疫旅館，房間內髒亂不堪。（記者黃佳琳翻攝）

2021/06/12 11:57

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄檢調獲報，有台灣人到東歐北馬其頓共和國設立電信詐欺機房，在當地透過電話轉接至第三國，再轉回台灣或中國行騙，我國透過司法互助請當地警方攻堅逮人，再派員前往將48名台籍嫌犯遣返回台，沒想到他們卻大鬧防疫旅館。

由於正值武漢肺炎肆虐全球期間，這群詐騙集團返台後被安排至鳳山區某防疫旅館隔離14天，隔離期間，他們不但大鬧飯店，撕毀床單，更不顧防疫規定屢屢離開房門到隔壁房串門聊天，甚至還用空紅茶包挾帶香菸，讓旅館人員相當傻眼，也把他們誇張的行徑全都錄影蒐證移交衛生局裁罰，衛生局獲報後，已開出19張各10元罰單，總計已開罰190萬。

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檢調指出，該集團從今年1月陸續赴北馬其頓，包括工程師、撥話員等都是台灣人，由於犯罪地點遠在東歐，法務部國際及兩岸法律司今年1月及4月，兩度向北馬其頓請求司法互助，獲當地首肯後，再由當地司法警察發動攻堅，日前逮捕48名台籍犯嫌。

為了讓這批嫌犯回台接受司法審判，調查局派員「全副武裝」搭機前往東歐遣返犯嫌，這批48人的詐騙集團5月28日返台後，先被安排至鳳山某防疫旅館隔離14天，今天凌晨12點隔離期滿，48人經PCR檢測後都呈陰性反應，檢調陸續安排他進行偵訊。

不過，這群詐騙集團返台後，卻不管防疫規定，在旅館內瘋狂大鬧，把隔離當成渡假，不但請友人違規用空紅茶包挾帶香菸，在房間內不管禁菸令大口抽菸，甚至離開房門到隔壁房串門聊天，還有數名犯嫌將棉被集中給1名犯嫌，收集後將棉被相綁，類似電影情節般，自8樓窗外垂至樓下偷渡香煙；總計14天隔離期間，衛生局已開出19張各10萬元的罰單，48人中，還有2人未繳交防疫旅館費用。

今天退房時，旅館人員還發現，這群詐騙集團還把房間內的床單撕毀，甚至還留下一地的瓜子殼、垃圾，「房間好像被鬼打到」，髒亂無比，讓他們氣得痛罵這群人有夠沒水準，最好還能被法院重重判刑，讓他們被關一輩子不要出來害人。

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詐騙集團成員大鬧防疫旅館，房間內髒亂不堪。（記者黃佳琳翻攝）

遣送回台的40多名詐騙集團成員大鬧防疫旅館，房間內髒亂不堪。（記者黃佳琳翻攝）

遣送回台的40多名詐騙集團成員大鬧防疫旅館，還用空紅茶包挾帶香菸。（記者黃佳琳翻攝）

遣送回台的40多名詐騙集團成員大鬧防疫旅館，還用空紅茶包挾帶香菸。（記者黃佳琳翻攝）

洋芋片也被偷偷挾帶香菸。（記者黃佳琳翻攝）

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