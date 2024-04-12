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傳介入阿羅哈與淡水地痞爭端 議員蔡錦賢：僅受請託鑑界釐清

阿羅哈公司陳瑞鈴在淡水的運通基地、「三一馬場」被擋路的爭議，目前西側路口巨石塊已淨空。（記者吳仁捷攝）

阿羅哈公司陳瑞鈴在淡水的運通基地、「三一馬場」被擋路的爭議，目前西側路口巨石塊已淨空。（記者吳仁捷攝）

2024/04/12 00:42

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市議員蔡錦賢昨針對外傳他介入阿羅哈與被法辦的淡水地痞、里長間爭端，直批相關不實指控是對他的羞辱。他說，今年已77歲，比喻如果父母受委屈，為人子女會不會生氣，痛批阿羅哈通運董事長陳瑞鈴及其家人對媒體亂放話，直呼做人不可以這樣，只為了通運基地、馬場生存，竟放話羞辱身為市議員的他，況且他與全案根本無關。

蔡錦賢表示，整件事是阿羅哈公司陳瑞鈴主動找他服務處，陳情告知她位於賢孝里山區的運通基地、「三一馬場」遭擋路，導致馬匹沒糧草可吃。他找來里長、地主（葉清聯），告誡不可隨便擋人出路，他建議雙方在量好地界前，不能擋路讓馬斷糧、影響出入，待鑑界確定，如果是既成道路就不能擋路，如果是私人土地，地主得以主張權利，雙方返回等待鑑界。

不久鑑界釐清私地與既成道路地界，地主將石塊擺至私地，小車還能通過，但運馬、運糧等大車轉彎時會受阻，他只告知雙方測量地界，依對錯去處理而已。

而陳瑞鈴第二次到服務處時，由一名市議員同事陪同，他請相關單位提供測量圖、釐清地界，要陳瑞鈴跟地主（葉清聯）商量各自處理，議員同事代陳瑞鈴出面跟地主（葉清聯）、里長溝通讓道等事，也是雙方自行協調。

蔡錦賢說，全案是陳瑞鈴找上門，議員同事請託，他完全沒跟地主（葉清聯）、里長談過、說過什麼；他也呼籲，陳瑞鈴要顧自己產業，但不要傷到別人，他也可以當面跟陳瑞鈴對質，還原真相，質疑放話會害死人，讓他跳到海裡洗不清，相當憤慨。

蔡錦賢直呼從政40多年，所作所為對得起地方、家族，里長選舉支持他，他也支持里內建設，服務處跟里辦公室合署辦公，在各地都是慣例，並無不妥。

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