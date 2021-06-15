詐騙集團大鬧防疫旅館後解隔離 18人被羈押

顏男等48人被遣送回台接受司法制裁，卻在防疫旅館大鬧，被高市衛生局開罰190萬元。（本報合成）

2021/06/15 17:35

〔記者黃佳琳／高雄報導〕顏姓、張姓男子為首的電信詐騙集團，今年初到東歐北馬其頓共和國租了兩棟豪宅作為詐騙機房，再招募台人假扮高級商務客抵達當場，佯稱為公安人員、檢察官詐騙中國人，台馬聯手破獲後，顏男等48人被遣送回台接受司法制裁，卻在防疫旅館大鬧，被高市衛生局開罰190萬元，顏等人解除隔離後，有18人被法院裁押，其餘人則分別3萬至8萬元交保。

雄檢指出，顏姓（45歲）、張姓（38歲）今年初到東歐北馬其頓共和國從事電信詐騙，他們先在當地郊區租了兩間豪華別墅作為詐欺機房，再回頭向台灣人招募機房成員，成員抵達當地後，為避免遭當地司法機關調查，刻意先入住希爾頓、萬豪等高級酒店，假裝成高級商務客，再由司機接駁至兩間機房內進行詐欺。

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顏等人利用假冒中國官署手法，佯稱為公安人員、檢察官，誆稱中國被害人涉及刑事案件、信用卡被犯罪集團利用或身分外洩等語，等到民眾受騙匯款後，即透過地下匯兌方式層層轉出匯入款項，再通知配合的車手集團提領贓款，以此方式製造金流斷點，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得。

高雄市調處獲報後展開追查，雄檢主任檢察官劉俊良、檢察官李侑姿、蕭琬頤，鄧友婷指揮偵辦，法務部也向北馬其頓共和國提出司法互助請求後，經跨境蒐證，於當地時間5月7日晚上，破獲上開二處機房，扣得作案用的大量手機、平板、筆電、DVR監視器等機房設備，並陸續逮捕成員48人。

檢調透露，這群人多是詐騙老手，馬其頓警方攻堅進入豪宅時，他們還抽著菸反嗆要人權，要看對方的搜索書，甚至落網後，還緊急叫市調處一一打電話，請他們家人幫忙付錢買機票，他們的家人擔心孩子怕被送去中國，都趕快出錢幫小孩買機票回台。

由於正值武漢肺炎肆虐全球期間，這群詐騙集團遣返回台後被安排至鳳山區某防疫旅館隔離14天，隔離期間，他們不但大鬧飯店，撕毀床單，更不顧防疫規定屢屢離開房門到隔壁房串門聊天，甚至還用空紅茶包挾帶香菸，讓旅館人員相當傻眼，也把他們誇張的行徑全都錄影蒐證移交衛生局裁罰，衛生局獲報後，對他們開罰190萬。

這群詐騙集團解除隔離後，檢警調出動上百名調查官及員警同步進行偵訊，雄檢也動用10名檢察官參與複訊，雄院也派出8人次法官及對應蒞庭的檢察官，2天內完成47人次的羈押審理庭，全程採取一人一詢問室，筆錄均以視訊方式進行，減少人流避免染疫。

48位詐騙集團昨解除隔離，檢警調大動作前往旅館拘提送辦。（記者黃佳琳翻攝）

遣送回台的40多位詐騙集團成員大鬧防疫旅館，房間內髒亂不堪。（記者黃佳琳翻攝）

台灣和北馬其頓共和國聯手破獲詐騙集團，逮捕成員48人。（記者黃佳琳翻攝）

台灣人到北馬其頓共和國租豪宅當成詐騙機房，一邊爽過日子一邊騙中國人。（記者黃佳琳翻攝）

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