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    網購詐騙換新招！冒充買家與網拍平台客服 詐女賣家近3萬

    刑事局提醒，網購詐騙歹徒出新招，改鎖定網路拍賣平台賣家行騙。（刑事局提供）

    刑事局提醒，網購詐騙歹徒出新招，改鎖定網路拍賣平台賣家行騙。（刑事局提供）

    2021/06/19 19:14

    〔記者邱俊福／台北報導〕疫情嚴峻，民眾居家網購增加，導致近期網購詐騙猖獗，騙術也出新招，刑事局近期發現，歹徒改鎖定網路拍賣平台賣家為對象，冒充買家與網拍平台客服，佯稱賣家未通過平台驗證，導致買家無法下標，買家匯款都凍結在平台為由，誘騙賣家繳納「驗證費用」行騙，台北市余姓女賣家受騙2萬7800元，今天呼籲民眾小心上當。

    警方說，今年4月底，余姓女網拍平台賣家商品頁聊在天室接到一名買家留言說，想購買她出售的一件衣服，卻無法下標，還收到一個QR Code，不清楚是什麼意思，所以透過聊天室傳送訊息給她，想請她確認一下為什麼沒辦法在商品頁面下標結帳。

    余女查看訊息，發現買方所轉傳的QR Code旁邊有附註說明，說現在網拍平台規定賣家必須經過驗證，才可進行交易，立即用手機掃描QR Code，連結到一個網拍平台的「客服網頁」，接著透過客服詢問買家無法下標，以及自己賣場驗證事宜。

    「客服」告知余女，網拍平台有新的驗證機制，並附上一個「驗證網址」連結，賣家必須繳納5000元進行驗證，驗證通過才可與買家進行交易，繳納的金額等驗證通過之後會返還。余女依照指示點進驗證網址連結後，網頁顯示「信用卡授權」畫面，經輸入了自己信用卡卡號資訊，並將收到的銀行授權碼轉知客服，認為應該以通過驗證。

    結果，買家又傳給余女一張網頁截圖，說自己的行動支付帳戶被凍結了2萬2800元，還是無法購買，余女趕緊再次詢問客服，為何買家帳戶被凍結，客服則說因「系統安全性」的問題，該名買家的2萬2800元是凍結在她的賣場中，只要賣場通過驗證，即可協助解凍。

    不久，余女收到銀行的刷卡通知簡訊，顯示刷卡2萬2800元，於是再次詢問客服，客服則以驗證完成後會連同繳納的驗證費用5000元一併退還，請她先登出帳號，等客服作業完成，再重新登入即可。但余女登出後，疑似遭歹徒檢舉導致賣場帳號遭停權，再也無法登入，更誇張的是，還陸續收到7筆刷卡簡訊，幸而銀行主動察覺消費狀況有異立即停卡，未造成更大損失；再透過查詢信用卡交易紀錄，又發現為了「驗證」總共刷卡2萬7800元，竟都是購買遊戲點數，始知遇上詐騙集團。

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