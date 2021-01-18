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    新35噸級巡防艇投入花蓮海域 強化救難、執法量能

    全台第9艘、花蓮第1艘的新35噸級巡防艇「3590艇」，今正式投入花蓮海域巡防工作。（記者王峻祺攝）

    全台第9艘、花蓮第1艘的新35噸級巡防艇「3590艇」，今正式投入花蓮海域巡防工作。（記者王峻祺攝）

    2021/01/18 15:14

    ［記者王峻祺／花蓮報導］全台第9艘、花蓮第1艘的新35噸級巡防艇「3590艇」，今正式投入花蓮海域巡防工作，因採2部高速主機，最高航速可達45節，海上執勤能力輕巧、靈活，未來將能強化東部海域的救生、救難及執法量能。

    花蓮海巡隊目前共計2艘舊型100噸級艇、1艘50噸級艇及3艘20噸級艇，投入海域巡緝任務，在海巡署調整為三級機關改隸海洋委員會後，花蓮今首次加入新35噸級巡防艇生力軍，海巡署東部分署長李學良、第六海巡隊長賀華傑及縣長徐榛蔚等人，受邀出席「3590艇」接艇典禮。

    賀華傑說，新35噸級巡防艇，造價8849萬元，搭配高級船舶控制系統，續航力可達600浬，有效延長海上執勤時間，船體部分採用鋁合金材質，並強化船舷防撞功能，針對拒不配合違法船舶，將可採強勢登檢作為。

    他說，新巡防艇還強化兼具消防滅火功能水砲，最大射程超過60公尺，可由駕駛室遙控操作，有利於執行海上失火船隻的救難任務，因特性靈活、快速，有利提高未來花蓮海域救生、救難及查緝走私、私菸等治安執法能量，同時兼顧海洋汙染防治功能。

    賀華傑說，未來隊上還會新增1艘新型100噸級艇，功能更強大及穩固，可承受與中國籍漁船的強勢碰撞，取締、驅離違法作業船舶，並預計於115年時，完成規劃配置3艘100噸級艇、4艘新式35噸級艇及2艘沿岸多功能艇，全面提升守護花蓮海域治安的能量。

    縣長徐榛蔚說，感謝海巡署及花蓮港務公司的齊心協力，讓花蓮更好更安全，相信新造巡防艇的配置，能有效提升花蓮海域的救援及查緝能量，幫助海巡隊員以最快速且安全方式，完成值勤使命，維護海域治安及漁民人身安全。

    花蓮第1艘的新35噸級巡防艇「3590艇」，今正式投入花蓮海域巡防工作，因採2部高速主機，最高航速可達45節，海上執勤能力輕巧、靈活，未來將能強化東部海域的救生、救難及執法量能。（記者王峻祺攝）

    花蓮第1艘的新35噸級巡防艇「3590艇」，今正式投入花蓮海域巡防工作，因採2部高速主機，最高航速可達45節，海上執勤能力輕巧、靈活，未來將能強化東部海域的救生、救難及執法量能。（記者王峻祺攝）

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