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夫吃妻給的茶葉蛋噎死 婆婆怒告媳婦、護理之家照護員不起訴

住在護理之家的丈夫吃下太太準備的茶葉蛋後噎死，引起婆婆對媳婦與照護員提告過失致死罪；然士檢指被告二人均無責任，處分不起訴。示意圖。（資料照）

住在護理之家的丈夫吃下太太準備的茶葉蛋後噎死，引起婆婆對媳婦與照護員提告過失致死罪；然士檢指被告二人均無責任，處分不起訴。示意圖。（資料照）

2024/04/11 16:17

〔記者溫于德／台北報導〕北市1名入住護理之家的丈夫，去年吃下太太準備的茶葉蛋後噎死，引起婆婆對媳婦提告過失致死罪，婆婆還指照護員沒有將食物切成小塊餵食，同案加告照護員。士林地檢署指這名丈夫的身體狀況，並無不能食用茶葉蛋，且無任何照顧上的疏失，對媳婦與照護員處分不起訴。

不起訴指出，婆婆指控媳婦去年2月明知兒子的身體狀況，仍準備茶葉蛋前往護理之家，且照護員未將茶葉蛋切成小塊，也沒有以湯匙3分之1的方式，分裝餵食，導致兒子食用後噎住，窒息死亡。

媳婦解釋，自己一直都有餵丈夫吃蛋，之前餵過也都沒有問題；照護員表示，這名丈夫當下意識清楚，只有食用粥品時，因為他的手指無法彎曲拿湯匙，才需要人餵，且他吃蛋前未等人倒水，吃蛋噎住後，自己也立刻叫護理師，故否認有過失致死責任。

護理之家的主任證稱，這名丈夫是下半身無法活動，上肢正常可自行飲食，且其家屬在事發前曾帶茶葉蛋，所以丈夫不是第一次吃蛋，只不過丈夫吃東西的速度很快，可能因此噎到；同樣在護理之家工作的員工指出，護理之家並未特別規定家屬探訪時，不能攜帶哪些食物，且蛋也不是違禁品。

士檢認為，根據丈夫生前當下的身體狀況，並無不能食用茶葉蛋的情事，且讓丈夫自行食用茶葉蛋，並無任何照顧上的疏失，決定對媳婦、照護員處分不起訴。

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