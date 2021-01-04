因應東沙局勢 前海軍中將周美伍接任海巡署長布達交接

海巡署新任署長周美伍（右）從海委會主委李仲威手中接過印信。（記者姚岳宏翻攝）

2021/01/04 16:06

〔記者姚岳宏／台北報導〕行政院日前宣布海洋委員會政務副主委兼任海巡署長一職由周美伍接任，海巡署今舉行原、新任署長布達交接，典禮由海委會主委李仲威主持，並在海巡署及所屬機關200多名同仁觀禮下圓滿完成。

海巡署前署長陳國恩提早退休後，原任命海委會政務副主委莊慶達兼任海巡署長，後因應兩岸局勢變化，中國不斷擾台，甚至有日本學者研判中國可能突襲東沙島，行政院才核定由前海軍中將周美伍接任，以因應東沙等情勢發展。

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海委會主委李仲威致詞時，除感謝原任署長莊慶達對海委會及海巡署的辛勞付出，並介紹新任周美伍署長，期許海巡署未來在他帶領下，定能承先啟後，繼往開來，戮力貫徹國家海洋政策。

周美伍是海軍官校正期69年班畢業，美國資訊管理碩士84年班、美國海軍戰爭學院89年班、國立政治大學東亞研究所博士，歷任海軍觀通系統指揮部及海洋監偵指揮部指揮官、海軍一六八艦隊艦隊長、國防大學海軍指揮參謀學院院長、國防大學副校長兼戰爭學院院長、國家安全局副局長及駐美國華盛頓特派員等重要職務，學經驗俱豐富。

陳國恩去年9月中旬「閃辭」、提早申請退休，引發外界震撼，據悉是頂頭上司海委會主委李仲威對許多事情的做法與看法不同，才選擇提早退休；周美伍則被認為未來可與同樣是海軍中將出身的李仲威搭配良好。

海委會主委李仲威介紹新任海巡署長周美伍。（記者姚岳宏翻攝）

海委會主委李仲威介紹新任海巡署長周美伍。（記者姚岳宏翻攝）

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