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大逆轉改判當選有效定讞 東港鎮長黃禎祥回應了

東港鎮長黃禎祥說，感謝司法明察秋毫還給他清白，也謝謝這些日子鄉親的信任及力挺。（記者陳彥廷攝）

東港鎮長黃禎祥說，感謝司法明察秋毫還給他清白，也謝謝這些日子鄉親的信任及力挺。（記者陳彥廷攝）

2024/04/10 17:36

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣東港鎮長黃禎祥涉及賄選，遭落選人林漢丑提起當選無效之訴，屏東地院判決林漢丑勝訴，黃禎祥不服，提起上訴，高等法院高雄分院審理後大逆轉，今天改判為當選有效定讞。

黃禎祥回應，感謝司法明察秋毫還給他清白，也謝謝這些日子鄉親的信任及力挺，未來將全力帶領鎮務前進，為鎮民打造安居樂業的東港，以期達到選前的「東港好鎮」承諾。

2022年底地方大選時，民進黨提名林漢丑與無黨籍的黃禎祥對壘，最後由黃禎祥勝選，由於選舉期間黃禎祥曾前往不相識的選民住處參與入厝餐會，並交付1600元涉嫌違反選罷法，因而提起當選無效之訴，不過，後續同案於刑事案件並未起訴，但民事當選無效部分，屏東地方法院卻在去年9月判決林漢丑勝訴，黃禎祥當選無效。

黃禎祥是屏東本屆首名被判當選無效的鄉鎮市長，他認為，當天參加入厝餐會，是單純基於私人情誼並致贈禮金，否認賄選，且此案業經屏東地檢署處分不起訴定讞，可以證明他的清白，不服民事遭判當選無效而上訴。

高等法院高雄分院合議庭認為，當天的1600元是禮金，不是買票錢，今天下午改判當選有效。

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