查封住屋封條自然脫落？檢察官不信 法官：有可能

封條有沒有可能自然脫落，檢察官與法官見解不同。情境示意圖。（資料照）

2024/04/10 17:56

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化姚男因積欠合法融資公司積務，無力償還，財產被查封，法院到其住屋處執行查封任務，在門首貼上封條，不料半個月後封條不異而飛，融資公司認為姚男把封條撕毀，因此對他提妨害公務告訴。該案經彰化地院審理，姚男拿出「外觀完整」的封條，強調是「自行脫落」，檢察官斥胡扯，無風無雨、陽光普照，哪有可能自行脫落！但法官認為，因為封條保留完整，加上檢方無法提出有力的犯罪證據，因此接受被告的說法，判決姚男無罪。

判決書表示，姚男因積欠裕融公司債務未償還，裕融公司向法院聲請查扣姚男名下資產，去年3月3日彰化地院民事執行處人員到姚宅執行查封任務，把查封公告張貼於門首，但同月20日被發現封條已不見，裕融公司認為，姚男刻竟撕去查封公告，已觸犯妨害公務罪。

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姚男表示，他沒有撕封條，是他的工人在地上撿到，再拿給他，他再把封條收起來，他有注意看牆壁上可能貼封條的位置，並沒有發現殘膠，不知當時是如何貼的。

負責執行查封任務的人員表示，只記得封條用雙面膠張貼於戶外，至於貼的位置、雙面膠長寬度已忘記。

但檢察官表示，當月、當地降雨只有4天，平均風力每秒6.6公尺，亦即氣候溫和，執行公務當天陽光普照，不可能有黏膠著力不足之情形。

法官表示，雙面膠黏貼時，黏貼總面積、位置平整性、有無灰塵、黏後有無再施力加強固定，這都會影響封條的黏著性。又被告拿出封條十分平整，難認定被人撕掉。雖然檢方認為當地氣候溫和，不可能自行脫落，但並沒有確切的證據證明被告有撕下封條，因罪證不足，所以判被告無罪。

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