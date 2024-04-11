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大鋼牙進逼……拆天王星頂樓 雞跳飛逃生

最後一隻跳樓雞腳被勾住。（記者花孟璟攝）

最後一隻跳樓雞腳被勾住。（記者花孟璟攝）

2024/04/11 16:57

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮天王星大樓持續拆除，9樓住戶在頂樓養的10隻母雞，今天怪手大鋼牙步步進逼，頂樓已拆到剩下最後一小塊水泥地，被逼著只好往下跳飛，但最後1隻跳下去的雞慘遭電線勾住腳，呈現頭下腳上「倒吊雞」情況，讓現場關心的民眾直呼「好可憐」。

天王星大樓在4日挖出救貓的康姓女老師罹難遺體後，半傾倒的大樓5日展開拆除作業，今天是拆除第7天。由於怪手持續趕工，今天下午3點多已拆除到雞隻最後根據地頂樓盆栽，原本在盆栽後方躲藏的4、5隻雞被迫跑出來，最後被逼到邊邊，猶豫一下，1隻1隻陸續拍翅往下飛跳，但最後往下跳的雞疑似被電線勾住腳，造成雞頭下腳上倒掛還一直掙扎，現場怪手考慮給雞多點時間，決定先拆下方樓層，希望雞有機會逃脫。

現場關心的民眾直說「雞太可憐了」，民眾說，雞有翅膀，應可以慢慢往地面跑。天王星大樓養雞的住戶曾表示，養母雞是為了吃雞蛋，但她看到救難及拆除人員非常的辛苦，也不可能要求對方救援雞，只能祈禱她們自行安全飛下來，沿著瓦礫土石慢慢回到地面。

昨上午有熱心網友刷卡點外送，請外送員到超商買青菜給雞吃，但是「菜其實都沒送上去」，至昨晚已放到軟掉；今天上午又有其他外送員送菜來，這次連貓咪的肉泥都買了，只是這些菜和肉泥至今原封不動。

縣府建設處指出，由於連日來救貓、放誘捕籠、以及檢方進行採證，都有耽誤到拆除進度，由於隨時可能有較大餘震，目前仍以公共安全為重，目前趕工中希望2週內完成拆除。

受困的天王星頂樓的雞隻，站在頂樓被拆除到最後的小角落往下張望，打算往下飛走逃生。（記者花孟璟攝）

受困的天王星頂樓的雞隻，站在頂樓被拆除到最後的小角落往下張望，打算往下飛走逃生。（記者花孟璟攝）

網友叫外送買來給雞的青菜、給貓的肉泥。（記者花孟璟攝）

網友叫外送買來給雞的青菜、給貓的肉泥。（記者花孟璟攝）

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