我漁船救援22海上遇險船員 海巡艦艇馳援戒護返航

遇難船員自海巡10026艇安全接駁登上「東海113」救助船。（記者邱俊福翻攝）

2021/01/16 19:51

〔記者邱俊福／台北報導〕巴拿馬籍「YONG FENG（永豐）」貨輪週三在鵝鑾鼻東南方485浬機艙失火，漁業署緊急協調周邊我國籍「閩發漁」漁船馳援，順利救起貨輪22名船員，海巡艦艇會合戒護漁船返航，因貨輪屬中國籍船東，經協調，今天上午順利將獲救船員接駁上中國派遣的「東海113」救助船，完成救援任務。

海巡署說，貨輪週三機艙失火時，搜救責任國菲律賓即向我請求協助，我國家搜救指揮中心立即啟動救援機制，在漁業署協調下，徵得周邊距離約2小時航程的我國籍「閩發漁」漁船前往，順利救起貨輪14名中國籍及8名孟加拉籍共22名船員。

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海巡署獲報則派遣「巡護一號」艦艇與「閩」船會合，因海象不佳無法接駁，戒護「閩」船持續向台灣航行，期間經聯繫發現貨輪屬中國籍船東，我國家搜救指揮中心綜合考量當前防疫情勢、海上人員接駁風險及遇險船員後續安置需求後，隔天透過兩岸聯合搜救管道，由我方台北任務管制中心協調中國派遣「東海113」救助船自廈門出發接駁貨輪船員。

海巡署說，今天上午10點左右，貨輪獲救船員在台灣西南海象較為平穩水域，先全數從漁船接駁到海巡10026艇，再自10026艇安全接駁登上「東海113」救助船，隨後由10026艇引導伴航返回。

協助救援的「閩」船則於上午11點左右，由海巡艦艇戒護下返抵台灣，並依照中央疫情指揮中心規定執行防檢疫及隔離。

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