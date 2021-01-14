暖男是色狼！為高中妹蓋外套驅寒 下一秒動手性侵害

詹男把外套蓋在小芳身上，又遞來開水給小芳喝，小芳被暖男貼心之舉感動之際，詹男卻動手強行襲胸與性侵害。（情境照）

2021/01/14 06:48

〔記者張瑞楨／台中報導〕17歲高中女學生小芳（化名），透過交友軟體認識詹姓男子，2019年10月第一次約會，共赴小包廂看電影，小芳感覺有點冷，詹男立刻把外套蓋在小芳身上，又遞來開水給小芳喝，小芳被暖男貼心之舉感動之際，不料，詹男卻動手強行襲胸與性侵害，更惡劣的是，他還事先準備了保險套，小芳堅持「我不要」，向櫃台女店員求救而脫身，詹男辯稱只有摟抱與接吻，法官不採信，依對少女犯強制性交罪，判處徒刑4年2月。

判決書指出，小芳於上述時間，與在購物台擔任理貨員的詹姓網友首度約會，兩人在台中車站見面後，一起去看電影，進入小包廂內10分鐘，詹男見小芳縮著身體，立刻把身上的風衣外套，蓋在小芳身上，但雙手卻開始不安分，撫摸小芳的腰與肚子，小芳於沙發上移動身軀，詹男趕緊拿水給小芳喝，之後，動手捏小芳胸部。

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小芳說「我不要」，詹男卻爬到小芳身上，強吻並雙手亂摸，性侵害時不斷說「妳真的很可愛」，猛咬小芳的胸部，小芳直呼「痛」，性侵害過程中，詹男曾暫時停止，起身從零錢包中掏出保險套，小芳見到保險套，更加堅定說「我不要」，還趕緊把衣服穿上，詹男只能悻悻然罷手，小芳藉口上廁所，向櫃台女店員求救，在女店員協助下脫身，由媽媽陪同就醫與報警。

台中地院審理時，詹男全盤否認性侵害，他說，兩人在包廂看恐怖片，「真的沒有發生什麼事情」，只有擁抱與親嘴，不過，醫師卻在小芳身上隱私部位，採集到詹男的基因，且小芳胸部被輕微咬傷，法官認為如果只有親嘴與擁抱，豈會在隱私部位採集到詹男基因？法官認為詹男始終否認犯行，無悔意且惡性非輕，依對少女犯強制性交罪，判處徒刑4年2月，可上訴。

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