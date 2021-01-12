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    酒醉錯認男友接連嘿咻 還叫戰第3砲嚇壞他了

    情境圖。與本新聞無關

    情境圖。與本新聞無關

    2021/01/12 07:40

    〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東少女小真（化名）深夜酒醉，誤認友人阿勤（化名）是男友，主動要求「嘿咻」2次，他卻因不堪其擾，跑到友人房間，小真竟裸身敲門，高喊「出來打砲」，最後累癱在沙發睡著，阿勤則因乘機少年性交罪，被高雄高分院判處有期徒刑3年8月。

    判決書指出，小真與堂妹小玉（化名）和阿勤，均為屏東縣同村居民，彼此都認識，阿勤另與孔姓友人承租屏東市林森路房屋，內有3間房間，2019年8月初，小玉先來借租，同月6日小真也搬來同住。

    7日晚，3人約在客廳喝酒，先喝水果啤酒後，小真希望喝會醉的酒，想儘快喝一喝，早點休息，明天還要上課。小玉於是下樓買38度高粱酒，直到晚上11點，小玉有醉意先行回房休息，留下小真和阿勤。

    小真因酒醉意識模糊，誤認阿勤為其男友，主動自他後方擁抱，阿勤於是將她抱進另間房間「辦事」後，進入浴室1、20分鐘，小真闖進來拉著他，要求再次「嘿咻」完事，阿勤則因不堪其擾，回到孔姓室友房間睡覺。

    此時，小真仍不肯罷休，裸身持續敲打他房門，叫喊其男友姓名，高喊「出來打砲」，小玉聞聲出來勸她回房睡覺，並以衣物遮蔽身體，小真仍不願回房，後因累癱在客廳沙發睡著。

    後來，小真發現下體疼痛提告，控告阿勤涉嫌性侵，屏東地院認為阿勤與小玉（高雄少家法院審理）共謀設計小真，處有期徒刑8年，阿勤不服上訴，2審合議庭法官調查，下樓買酒是小真出的主意，認定沒有共謀設計，改處有期徒刑3年8月，可上訴。

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