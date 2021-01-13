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    首頁　>　社會

    工友發現高中女「緘默」罕病 趁機性侵9次 賠50萬免關

    台中地院審理時，蕭男賠償50萬元，並以妻罹癌請求減刑輕判，法官援用「顯可憫恕」減刑，依乘機性交罪輕判2年，再宣告緩刑5年，蕭男免蹲苦牢。 （資料照）

    台中地院審理時，蕭男賠償50萬元，並以妻罹癌請求減刑輕判，法官援用「顯可憫恕」減刑，依乘機性交罪輕判2年，再宣告緩刑5年，蕭男免蹲苦牢。 （資料照）

    2021/01/13 05:30

    「顯可憫恕」緩刑5年

    〔記者張瑞楨／台中報導〕在高中擔任工友的台中市蕭姓男子，在校內對女學生小芳（化名）伸鹹豬手，意外發現她受驚嚇會全身僵直，竟趁機對她性侵害3次，還變本加厲，把被害人帶到汽車旅館性交6次；有「選擇性緘默症」罕見特質的小芳，於臉書吐露遭玩弄過程，蕭男3年來的惡行才曝光。台中地院審理時，蕭男賠償50萬元，並以妻罹癌請求減刑輕判，法官援用「顯可憫恕」減刑，依乘機性交罪輕判2年，再宣告緩刑5年，蕭男免蹲苦牢。

    女在臉書披露受害過程

    判決書指出，小芳有「選擇性緘默症」特質，受驚嚇會全身僵直，另有易焦慮、不說話等現象，2016年6月某日下課後，她拿木製桌椅給蕭男維修時，蕭男心生歹念，先要求小芳坐在他的大腿上，再伸鹹豬手猥褻，見小芳嚇得全身僵直，蕭男伺機性侵害，同年9月、12月又故技重施，第3次還自備情趣用品「跳蛋」玩弄小芳。

    2018年8月，蕭男趁暑假把小芳約出來載到汽車旅館，至隔年8月共發生6次性關係，小芳於臉書日誌記載這些過程，東窗事發後，蕭男被學校解聘，目前擔任物流司機。

    台中地院審理時，蕭男宣稱妻子罹患癌症，希望法官輕判，法官認為，蕭男利用小芳心智缺陷犯下乘機性交罪，行徑實不足取，不過他坦承犯行，已支付50萬元賠償金，小芳也願意原諒蕭男，乘機性交罪可判刑3年至10年，如以最輕3年判刑，對蕭男還是過重。

    法官認為，蕭男受此教訓，應知警惕而無再犯之虞，援用刑法第59條「 犯罪之情狀顯可憫恕」減刑，緩刑期間禁止對小芳騷擾、接觸，並接受法治教育6場次，可上訴。

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