性侵7女「少龍」送加護病房 獲裁定300萬交保

被控性侵7名女子、目前收押在台北看守所的「少龍」徐浩城（中）今天被送到亞東醫院入住加護病房，北院下午裁准以300萬元保外就醫。（資料照）

2021/01/12 17:25

〔記者張文川／台北報導〕中華中正黨榮譽主席「少龍」徐浩城被控開道場修煉「仙女」，性侵7名女子，台北地檢署去年10月依強制性交、猥褻等罪嫌起訴，移審後續押至今，少龍日前聲請保外就醫，稱已病危，但被法官駁回，少龍今天病情加劇，緊急從台北看守所送至亞東醫院送入加護病房，北院下午重新裁定，准徐以300萬元保外就醫。

北院裁定，准予徐浩城300萬元交保，限制出境、出海8個月，不得對本案被害人、證人的身體或財產，實施危害、恐嚇、騷擾、接觸、跟蹤行為，且除了維持日常生活所必需者，未經法院許可，不得從事與治療目的顯然無關的活動。

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少龍在偵、審期間已被羈押逾7個月，據指出，少龍今天疑因連日寒流來襲，忽然身體不適，被看守所緊急送至新亞東紀念醫院就醫，醫師評估後，安排入住加護病房觀察，辯護律師立即以此為新事由，向法院再次聲請具保停押，北院合議庭審酌後裁定准予交保在外就醫，且不得從事與治療、日常生活無關的活動。

全案去年10月12日起訴移審，北院分案後裁定延押，今年1月8日開延押庭，律師稱少龍的健康情況每下愈況，須固定每週洗腎3次，又因心臟衰竭問題，必須縮短洗腎時間，以致無法清洗乾淨血中毒素，去年底就曾送醫急診過，他隨時可能休克，希望能保外醫治。

但法官認為，徐浩城利用輪迴、地獄信仰，灌輸信徒和被害人服從自己，涉強制猥褻6名被害共13次，並強制性交未遂另1女，有必要羈押；且生命徵象穩定，心臟病可就近至亞東醫院就診，也可戒護就醫、回診領藥獲得治療，不符保外醫治規定，裁定延押。但今天少龍突然送醫急診、加護，使法官重新裁定保外就醫。

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