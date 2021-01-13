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    夫妻聯手下藥迷昏女同事 妻進廟參拜、惡狼夫廟外性侵女友人

    台南高分院依下藥性侵及猥褻罪合併重判迷姦1女同事與猥褻1女性友人的劉姓男子11年徒刑。（資料照，記者王俊忠攝）

    台南高分院依下藥性侵及猥褻罪合併重判迷姦1女同事與猥褻1女性友人的劉姓男子11年徒刑。（資料照，記者王俊忠攝）

    2021/01/13 10:59

    〔記者王俊忠／台南報導〕當心下藥性侵狼！已婚劉姓男子下藥性侵女性友人、同事連兩件！

    劉男趁開車載妻子與妻子的成年同事甲女外出遊玩，涉在甲女飲料中下安眠藥、致甲女昏迷，他再趁妻子下車到廟裡參拜時、在車內隔衣摸昏迷甲女的胸部與下體；後另邀1位前同事乙女外出餐敘，再於乙女咖啡下安眠藥，利用女同事不醒人事時載到汽車旅館性侵，還在女方質問時恐嚇稱「能讓大家知道妳叫床聲有多大聲」，兩受害女不姑息、報警法辦。

    台南高分院依下藥性侵及猥褻罪合併重判劉男11年徒刑；竊盜與恐嚇罪的得易科罰金部分，合併判6月徒刑。

    判決指出，劉男的妻子與甲女是工作同事關係，因甲女要出國進修，與劉妻相約到台南1處休閒農場遊玩及看甲女養在農場內的麝香豬，2017年3月21日上午，劉男開車載妻子到永康區接甲女一同前往。

    途中，劉妻與甲女在某茶坊各買了1杯茶飲，再一起前往農場，甲女喝了1、2口茶飲後放在農場椅子上，再進廁所如廁。不料，劉男以不詳方法把安眠藥加入甲女茶飲內，甲女上完廁所、很快喝光飲料，不久藥效發作，甲女感到頭暈意識模糊、無法站立，由劉男夫妻扶進車後座，他們再開車到南鯤鯓代天府，由劉妻1人進廟參拜。

    劉男趁妻子不在場時、利用甲女意識模糊之時，隔著衣物撫摸女方胸部與下體；劉男也偷走甲女皮包內3400百元。之後，3人搭車回台南市區後，甲女醒來發現皮包內3400元不見，劉男夫妻否認有拿錢後離去。甲女仍感頭暈到成大醫院檢查並報警，警方到農場查獲甲女喝完的茶飲杯，連同甲女尿液送檢驗比對，發現杯子內殘餘液體與尿液都有安眠藥成分反應。

    2017年5月12日，劉男於網路社群聯繫上20多年前的女同事乙女，約乙女外出見面餐敘，5月14日上午，劉男先買咖啡並在咖啡內下安眠藥，等與乙女會面時、把咖啡交給女方飲用，乙女喝下後覺得頭暈說要回家又改到奇美醫院。劉男利用乙女呈現昏迷、意識模糊之際載她到汽車旅館性侵得逞。

    後來，乙女質問劉男是否對她下藥性侵？雙方發生口角，劉男回訊息給乙女恐嚇說「我可以在手機裡繼續回顧，若繼續白目，讓我朋友公司買斷發行，讓大家知道你叫床聲有多大聲」。乙女害怕遭到劉男偷拍，即到醫院檢查及報警，警方也在乙女尿液檢驗出有安眠藥反應。同時提醒民眾、女性對於他人送喝的飲料要特別提防是否遭到下藥？不要輕信他人、不輕易喝下，保持警覺，可防範受害。

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