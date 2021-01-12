老翁長年吸毒多次被逮 家人當警面痛罵：「不是說戒了嗎?」

警方搜出槍枝。（記者王冠仁翻攝）

2021/01/12 15:37

〔記者王冠仁／台北報導〕68歲林姓老翁長年染有毒癮，儘管多次被逮仍難擺脫，警方根據一宗毒品案溯源追查，發現他仍不時向藥頭買毒，而且他擔心交易時被黑吃黑，還常攜槍外出。警方到他住處逮人，當時他正準備與家人外出用餐，家人見警方上門搜索，氣得大罵他「不是說戒了嗎?」

警方調查，林翁年輕時就因染毒而多次進出警局，但仍無法戒掉毒癮。警方根據日前一宗破獲的毒品案件擴大追查，發現林不定期向多名藥頭買毒，曾與林交易的藥頭還說，林疑似擔心交易時被黑吃黑，經常帶著「傢伙」出門。

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警方日前到台北市信義路某國宅逮林；由於該國宅有許多出入口，員警兵分多路，派員守在各出入口，再派一組人進入國宅準備逮人。由於林在警方檔案中的照片與本人有落差，員警進入國宅後，見到一家人有說有笑準備外出用餐，與對方擦身而過後，才赫然發現他就是林翁，趕緊回頭攔阻。

林的家人當面痛罵林，還不斷數落他近年來有多少次因為吸毒被逮。員警隨即亮出搜索票，帶林返回住處搜查，並查出1把改造手槍、1顆子彈、6.32公克安非他命。

據了解，林聲稱槍枝是他「在路上撿到的」，但他卻說不出撿槍的時間與地點，至於毒品他則聲稱是透過通訊軟體與人購買，但已與對方失去聯繫。警方見他說詞避重就輕，將他依毒品、槍砲罪嫌送辦，警方近日正追查其槍枝與毒品來源。

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