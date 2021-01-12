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    空運夾帶市值逾6億元K他命 「十五分幫」角頭共10人走私被訴

    警方搜出大批安毒及K毒夾藏在密封茶葉包內。（資料照）

    警方搜出大批安毒及K毒夾藏在密封茶葉包內。（資料照）

    2021/01/12 14:56

    〔記者陳慰慈／台北報導〕十五分幫潘姓角頭，涉嫌以自馬來西亞空運進口牛仔褲為掩護，勾結報關行及在機場開堆高機、搬運貨品的工作人員，走私215公斤、市值逾6億元的K他命毒品來台，準備再轉運香港大撈一票，台北地檢署今依違反毒品危害防制條例運輸三級毒品罪起訴潘男及共犯共10人

    刑事局偵三大隊去年8月接獲情資，指有運毒集團密謀利用航空貨櫃自馬來西亞運輸毒品入境，以進口服飾為由，卻在底層夾藏密封在茶葉真空包的毒品，刑事局比對身分積極查緝時，華航倉儲向航警局報案，指同月18日清晨在出口櫃場失竊一批航空貨物，經財政部關務署台北關通報專案小組核對發現，該失竊貨物即為刑事局過濾清查鎖定的可疑貨物品項，旋即展開追查。

    檢警調追查發現，運毒集團為分散海關注意，還出口另批包裝相同的衣物等貨物，兩批貨都暫放在華航倉儲，計畫以「偷天換日」方式掉包毒品，同月18日清晨7時，潘男指派貨運司機，利用清晨人員管制鬆散之際，拿出另批貨的提貨證明，直接開起重機進入倉儲作業區，經兩輛車轉運製造斷點，把8箱裝有K他命、安非他命的「貨品」，運往台北市萬芳醫院附近一間套房存放。檢警去年9月搜索時，這批毒品已分裝在購物袋裡準備分送出去，幸及時查獲。

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