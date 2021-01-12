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    相隔15年再相遇 大姐頭向「附身女警」道歉

    偵查佐張惠文，在15年有被死者附身的經歷，在嫌犯的女友面前說出犯案經過。（記者王捷攝）

    偵查佐張惠文，在15年有被死者附身的經歷，在嫌犯的女友面前說出犯案經過。（記者王捷攝）

    2021/01/12 07:31

    ［記者王捷／台南報導］15年前七股發生一件兇殺案，毒鴛鴦張宗賢與陳郁筑逃亡時，張為搶錢22刀殺害70歲的雜貨店老闆娘，參與辦案的女偵查佐張惠文，訊問陳郁筑時，疑被死者附身，這件奇遇讓陳郁筑定決心戒毒，移送時張惠文塞了一把錢給有身孕的陳，要她別走回頭路；但事隔15陳郁筑成了毒蟲口中的大姐頭，再次落在張惠文手中，雖然沒有搜到任何毒品，但她看見張惠文只說了：「姐姐，對不起。」

    時間回到2005年的8月，70多歲的雜貨店老闆娘吳涂伴，她因為手藝好，附近的釣客都會把剛釣來的水產，給她現場料理，她在死前居住在當地已40多年，喪偶後她獨自經營雜貨店維生，附近地區人煙稀少，僅吳涂伴一戶居住，最近的鄰居也有1、2百公尺遠。

    吳涂伴的顧客，也包含毒鴛鴦張宗賢與陳郁筑，行兇前張宗賢因為借錢買毒，欠了大筆債務，他與陳郁筑到雜貨店向吳涂伴點了蚵仔麵線，但陳郁筑臨時起意，趁吳涂伴沒注意，去廚房偷錢，吳涂伴聽到聲響拿著菜刀大喊：「你們在幹嘛？」

    張宗賢見狀撲倒吳涂伴，奪走菜刀，往老婦身上連砍了22刀殺死，警方逮到2人後，兩人都不願坦承犯罪，加上當時兇刀遺失、沒有監視器，案情陷入瓶頸，當時的女偵查佐相當少，訊問陳郁筑的擔子，自然落在還在佳里分局服務的偵查佐張惠文身上。

    張惠文回憶，當時她突然感覺雙手失去控制，自己也不知道怎麼回事，在偵訊室大叫小隊長說：「小隊長！有人要控制我！」接著她就失去意識。再次清醒時，其他同事目瞪口呆，告訴她可能被死者附身，用蒼老的口音把案發過程都說了出來，陳郁筑也嚇傻了眼流淚坦承是男友犯案，並帶著警方去找兇刀與犯案用的機車，機車上還留著吳涂伴的血跡。

    張惠文說，她父親是當趙府元帥（趙子龍）的乩身，那次是她唯一一次被附身，2013年台南發生了越南籍的斷頭女屍案，當案情陷入膠著時，時任的刑大小隊長也拜託到現場感應，但她很抗拒；當時陳郁筑也疑似看到了死者，向她說：「阿婆（死者）跟你說謝謝。」後來陳郁筑因為懷孕，她拿了一把鈔票塞給陳郁筑，要她好好照顧自己，為了小孩不要再走回頭路，但是在去年追查毒品案時，他們發現陳郁筑已經成了藥頭。

    去年底的搜索，雖然沒有在陳郁筑住處搜到什麼毒品，但是陳郁筑卻認出了張惠文，問她是不是「佳里分局的姊姊」？張惠文看著她點頭，在一陣沉默之後，陳郁筑只說了一聲：「姊姊對不起。」最後警方給她簽了搜扣筆錄，讓她離開分局。

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