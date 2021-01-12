陪身障友販毒防「黑吃黑」 被捕辯稱是「濟弱扶傾」

李男辯稱自己是「濟弱扶傾」，台中地院法官抨擊他不值得憫恕。（資料照）

2021/01/12 13:06

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市李姓男子認識行動不便的林姓身心障礙者，去年5月20日中午，林男要到台中高鐵站賣毒品給賴姓男子，擔心自己被「黑吃黑」，請李男陪伴，不料，賴男竟是警察的線民，2人當場被逮捕，台中地院審理時，律師辯稱李男是基於「濟弱扶傾」之心，才會陪同林男販毒，法官卻認為，李男明知販毒違法，卻幫林男販毒，沒有值得值得憫恕之處，依幫助販賣第二級毒品罪判刑1年，可上訴。

判決書指出，李姓男子在去年5月20日中午，陪同行動不便的林姓身心障礙者，到台中市烏日區高鐵台中站，以5萬元價格，賣約1兩重的二級毒品甲基安非他命給賴姓毒蟲（約37.8公克），不料，賴男卻是跟警察配合的線民，李、林2人被埋伏員警當場逮捕，林男由台中地方法院依販賣二級毒品罪判刑2年7月，李男則被檢方依幫助販賣二級毒品罪起訴。

請繼續往下閱讀...

台中地院審理時，李男宣稱說，行動不便的林男當時約他吃飯，又說要拿「東西」（毒品）給賴姓男子，林男擔心自己被「黑吃黑」，他就陪林男一起去交易，並沒有一起販毒的共犯犯意，律師則辯護說，林男是身心障礙者，李男是基於「濟弱扶傾」想法而陪同販毒，法官認為他是幫助犯，但協助林男販售的毒品數量不小，犯罪情況沒有值得憫恕之處，但可依未遂而減刑，據此判處李男徒刑1年，可上訴。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法