前車停等禮讓救護車 他竟一屁股撞上對方車尾

林姓機車騎士從後撞上陳姓機車騎士，兩人雙雙倒地。（記者王冠仁翻攝）

2024/04/21 16:17

〔記者王冠仁／台北報導〕32歲陳姓機車騎士騎機車上班途中，行經台北市民權西路時，發現路上有鳴警報器的救護車，他停等禮讓救護車先行，沒想到當時騎車在陳後方的28歲林姓機車騎士，疑因疏於注意前方路況，居然一屁股撞上陳的機車車尾，導致2人四肢多處擦挫傷，幸虧2人送醫救治後都沒有大礙。

警方調查，陳姓男子前天早上騎機車外出要去上班，行經台北市民權西路東往西、至重慶北路路口時，陳發現路口有1輛鳴警報器的救護車，陳於是減速停等禮讓救護車先行，沒想到下一秒就被林姓機車騎士騎車從後方撞上。

請繼續往下閱讀...

雖然撞擊力道不大，但陳、林先後倒地，2人四肢都有多處擦挫傷；附近民眾見狀，隨即幫忙通報警方與救護人員。

依據道路交通管理處罰條例第45條第2項規定，「聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車之警號，不立即避讓者，處汽車駕駛人3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照。」

大同分局呼籲，用路人駕駛汽機車行經有號誌路口，即便是綠燈，也應該要與前車保持適當安全距離，同時也要提高警覺，注意有無執行緊急任務特種車輛並禮讓其優先通行。

林姓機車騎士從後撞上陳姓機車騎士，兩人雙雙倒地。（記者王冠仁翻攝）

林姓機車騎士從後撞上陳姓機車騎士，兩人雙雙倒地。（記者王冠仁翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法