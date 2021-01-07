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    警種大麻、收賄查個資被判7年 高院再罪加一等

    警員林昱伯（小圖）與藥頭合夥賣大麻及當金主。（資料照）

    警員林昱伯（小圖）與藥頭合夥賣大麻及當金主。（資料照）

    2021/01/07 11:55

    〔記者楊國文／台北報導〕台北市中正二分局前警員林昱伯，被控2018年利用緝毒機會認識毒販，竟與對方合作種植大麻、販毒，還收賄利用警政系統協助私查戶籍資料等個資，提供住址給毒販前往討債，遭檢方依貪污、販毒等罪起訴後遭免職，一審重判7年徒刑，另外洩密罪判4月，得易科罰金12萬元；林不服上訴，高等法院罕見依最高法院大法庭見解，認定林另涉非法利用個人資料罪，今維持一審判決外，合議庭再加判林「非法利用個人資料罪」5月徒刑，不得易科罰金。可上訴。

    高院指出，此案林昱伯將來判決定讞後，將由檢察官向高院聲請將數罪合併訂應執行刑。同案被告周漢祥今被高院依共同製造二級毒品判刑4年6月、對公務員違背職務交付不正利益罪判6月，不得易科罰金。

    林昱伯原本是北市中正二分局南海派出所警員，刑事局依據線報，2018年12月破獲新竹一處大麻工廠，逮捕涉嫌種大麻的林煒智，檢警向上追查，發現林煒智的金主是毒販周漢祥，周更咬出林員是他的合夥人，林員犯行才曝光。

    檢警調查，林員不僅與周男合夥種大麻，還自行販賣過大麻2次總共23克，不法獲利2萬2800元，林員還曾向一名毒販收賄1萬3000餘元，私下查詢戶役政系統，將他人個資提供給毒販方便討債，另違反個資法。由於林員犯後認罪，且已繳回犯罪所得，檢察官將他起訴，建請法官減刑後量處適當之刑。

    一審依製造、販賣二級毒品、收賄等罪判林昱伯7年徒刑，洩密罪輕判4月徒刑，可易科罰金，林全案上訴後，高等法院審理認為，林員犯行重大，除維持一審全部判決外，還認定，依據日前最高法院大法庭109年度台上大字第1869號裁定意旨，林員還觸犯個人資料保護法的「非法利用他人資料罪」，因此今判他5月徒刑。

    此外，被告周漢祥上訴否認和林員「共同」製造大麻犯行，僅承認「幫助犯」，請求法官從輕量刑，但高院依據卷內事證，認定周的辯詞不足採信。

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