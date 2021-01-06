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    販毒被毒蟲偷拍舉發 藝人高盟傑判刑7年6月

    被毒蟲偷拍販毒的藝人高盟傑，一審判刑7年6月。（資料照）

    被毒蟲偷拍販毒的藝人高盟傑，一審判刑7年6月。（資料照）

    2021/01/06 19:47

    〔記者張瑞楨／台中報導〕曾入圍金馬獎最佳男配角、新人獎與金鐘獎的藝人高盟傑，2019年間以4000元賣1小包二級毒品安非他命給魏姓毒蟲，被魏男偷偷錄影，向警方舉發換取減輕刑責。檢警偵訊高盟傑時，他坦承販毒，不料，台中地院審理時，他翻供否認，宣稱案發時他正在吸毒，隨便拿冰糖給魏男敷衍，台中地院不採信辯詞，痛批他助長毒品氾濫，且矢口否認犯行，依販賣第二級毒品罪判刑7年6月，可上訴。

    目前服刑中的高盟傑多次涉入毒品案，2018年9月被警方查獲吸安非他命，2019年5月在台中潭子車上吸毒被警方查獲，台中地院判刑3個月徒刑。高盟傑的演藝生涯原本燦爛，包括2002年以電影「美麗時光」，入圍第39屆金馬獎最佳男配角與最佳新人獎；2010年以電影「當愛來的時候」，入圍第47屆金馬獎最佳男配角；他也曾演過電影「角頭」、大愛電視台電視劇「望你早歸」、三立台灣台「甘味人生」。

    判決書指出，背負毒品罪的魏男，2019年7月17日晚間向代號「老闆」的高盟傑買毒品，同天晚間於高盟傑台中沙鹿住處交易安非他命時，魏男拍下交易畫面，再向大甲警分局舉發，藉此換取減輕刑責，他還強調，毒販長得很像電影「林北小舞」配角高盟傑、「我對他有印象，就是高盟傑，因為他有演過電影」。

    台中地院審理時，原本承認販毒的高盟傑改口否認，辯稱魏男等3人來找他，他當時正在吸毒，隨便拿1包冰糖給對方，只想打發對方，並收了4000元。律師則辯稱，魏男是想求取減刑，才會預先密錄購毒過程，魏男的供詞不足採信，況且被指為毒品的冰糖，也都丟掉了，在證據不足之下，應判決無罪。

    法官勘驗錄影，高盟傑手上拿著兩包夾鏈袋，將其中一包夾鏈袋內的白色粉末，分裝到另一袋內，他曾講話，但錄音不佳而難以辨識內容，魏男等人則說，「傑哥，不要含袋啦」、「賣一錢要1萬？」法官認為，毒品昂貴，雙方對毒品交易重量，是否包含夾鏈袋秤重，都是錙銖必較，顯示並非賣冰糖，另外，如果是拿冰糖假冒毒品，高盟傑又何必在檢警偵訊時坦承販毒？用冰糖假冒毒品之說，不足採信。

    法官痛批高盟傑，之前就有毒品犯罪紀錄，「理應認知毒品之危害甚深，卻仍再犯本案販賣毒品犯行殘害他人，助長毒品之泛濫，所為實無可取」，且翻供否認犯行，依販賣第二級毒品罪，判處徒刑7年6月，可上訴。

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