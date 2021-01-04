辱女外送員鴨肉店又被檢舉佔用騎樓 警：已拍照存證

「富王」鴨肉店今天持續鐵門深鎖未營業，已連續兩天被民眾檢舉佔用騎樓。（記者許國楨攝）

2021/01/04 14:55

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區軍功路上的「富王」鴨肉店，因男店長嗆辱熊貓女外送員引發軒然大波，除慘遭網友出征負評，連續兩天也被檢舉佔用騎樓地，轄區第五分局北屯派出所表示，已拍照存證，若營業時確實佔用騎樓將依道交條例開罰並要求改善。

女外送員2日中午在鴨肉店遭嗆辱後，當晚就將密錄器影像提供給警方，提出恐嚇及公然侮辱告訴，店家一方也曾到警所外表明想要與女外送員和解意願，但因女外送員堅持提告，警方受理後已通知涉辱的男店長到案說明，依法偵辦。

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影片曝光後，在網路引發一票網友撻伐，幾乎是一面倒留言力挺女外送員，「會叫的狗不會咬人，告下去吧，到時他就知道不能亂講」、「真囂張」、「告下去衝一波年終」、「告死他」，灌爆店家臉書怒喊抵制，店家見負面評論排山倒海而來，只好關網處理，而網友也轉移至google以一星評論，高達上萬條留言，內容一致抨擊店家態度惡劣。

該店今天持續鐵門深鎖未營業，但事件顯然未因此跟著落幕，這兩天連續都有民眾檢舉該店佔用騎樓地，警方為此已派員現場拍照存證表示，若營業時確實佔用騎樓，將依「道路交通管理處罰條例」第 82條「在道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通之物」規定，最高罰2400元並要求限期清除。

若該店持續未營業，警方也將會同市府建管、環保等權責單位現場勘查，一旦有違建或堆置廢棄物等問題，將進一步移除。

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