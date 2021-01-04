辱女外送員引公憤網友出征 鴨肉店持續閉店躲禍

引起公憤的鴨肉店今天持續鐵門深鎖未營業。（記者許國楨攝）

2021/01/04 12:09

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鴨肉店辱罵外送員 foodpanda譴責並終止與店家合作

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名女外送員2日到一家鴨肉店取餐，因拖餐導致超過取餐時間質問，未料遭嗆「馬的咧破查某咧，沒被人家打過是不是」、「毛長齊再來講」等字眼，女外送員不甘受辱提告並在臉書發文控訴，網友一面倒力挺女外送員也持續出征該店留言，「等等去朝聖看看」、「揪團坐店」、「「以為是堂口」，而該店則發文籲大眾停止謾罵，已進入和解程序。

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台中北屯區一家鴨肉店2日中午疑拖單先將餐點出給後面客人，讓熊貓女外送員苦等20分鐘，雙方因此爆發口角，沒想到男店員開嗆「是沒有被人打過？」、「等毛長齊再來說」，兇狠模樣都被女外送員用密錄器拍下並PO網，引起網友1星負評懲罰，而女外送員當晚就到警所報案並提供密錄器影像，控告對方恐嚇及公然侮辱。

期間店家也曾到警所外表明想要和解的意願，但因女外送員堅持提告，警方受理後昨天通知影片中男生到案說明，經查他是20多歲的王姓男店長，坦認因一時氣憤，情緒控管不佳，相當後悔，警方將依法函送法辦。

只是事情仍未結束更引發公憤，網友昨起持續關注、紀錄該鴨肉店的所有舉動並截圖，幾乎是一面倒留言力挺女外送員，「會叫的狗不會咬人，告下去吧，到時他就知道不能亂講」、「真囂張」、「告下去衝一波年終」、「告死他」，還有人出征留言「第一次看到店家刪留言比網友回覆的速度還快」、「不知道這樣的態度還會不會有生意，等等去朝聖看看」、「什麼嘴臉啊，拖單就拖單還敢恐嚇別人」、「原來是堂口」。

而該店今天持續鐵門深鎖未營業，一早則透過新的臉書粉專發文說，「親愛的社會大眾朋友們，請停止你們的謾罵，已進入和解程序，補充一點，新聞嗆聲的男店員，之後不會出現在店家，引起太大的風波，他本人也怕遭殃，主動要求待在家不出門。」

鴨肉店在新粉專發文，籲大眾停止謾罵。（記者許國楨翻攝）

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