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    台中鴨肉店Google評價4.9顆星 被洗剩1.2再奇蹟衝回4.8顆

    網友發現，該店家原本平均評價得分為4.9顆星，接近滿分5顆星，在辱罵外送員事蹟曝光後，評分一度被洗到1.2顆星。（圖取自爆廢公社）

    網友發現，該店家原本平均評價得分為4.9顆星，接近滿分5顆星，在辱罵外送員事蹟曝光後，評分一度被洗到1.2顆星。（圖取自爆廢公社）

    2021/01/04 18:24

    〔即時新聞／綜合報導〕台中市1名女外送員2日到北屯區「富王」鴨肉店取餐，抱怨拖餐導致超過取餐時間，質問店家未料碰上遭男店員雙手插腰、面露凶光地嗆「馬的咧破查某咧，沒被人家打過是不是」、「毛長齊再來講」等字眼，女外送員不甘受辱罵隨後提告，事件曝光引發網友怒火，店家在Google地圖的評價從幾乎滿分的「4.9顆星」被灌負評，一度洗到店家資訊消失，不過現在頁面又重新出現，評分也回到「4.8顆星」。

    網友在臉書社團「爆廢公社」發文指出，台中北屯該間鴨肉店辱罵女外送員的事蹟在3日曝光後，該店在Google地圖的評價經過1個下午從4.9星大跳水，系統圖表顯示，1顆星評價已遠高於5顆星，但疑似由於網友瘋狂灌入負評，導致系統來不及反應，因此頁面上還是呈現4.9顆星，這導致大量網友怒火愈燒愈烈，持續灌入負評。

    該名PO文網友提到，截至4日午夜零時，頁面上的平均評價分數已經呈現為1.2星；實際在Google地圖搜尋該間鴨肉飯店，店方資訊一度完全從地圖上消失，也找不到店家地址，網友們推測應是被負評洗到消失，或由店家向Google要求刪除資訊，藉此止血，不過，在今日下午5點40分許，店家資訊又重新出現，評分也回到「4.8顆星」。

    不少網友仍對於該間店家的態度感到相當不滿，紛紛在「爆廢公社」留言痛罵「店家講話真的欠罵」、「欺負辛苦外送員，更可惡是欺負女生！」、「還說要讓外送員紅，結果店家紅了」、「這樣的東西就算好吃，我也覺得噁心」、「這間鴨肉店在我家附近耶，但是我是不會去吃的，態度太惡劣太差了」；也有網友指出，短時間內灌負評，會被系統自動刪除。

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