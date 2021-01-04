台中鴨肉店罵人金句變貼圖！網友推爆直呼：求上架

有民眾將自行繪製的創意貼圖發布在臉書上，獲得網友大好評，直呼「求上架」。（沈培安提供）

2021/01/04 21:48

首次上稿 20:51

更新時間 21:48

〔即時新聞／綜合報導〕台中市北屯區「富王鴨肉店」辱罵女外送員風暴持續延燒，有網友將店家在影片中罵出的「金句」繪成LINE貼圖，立刻被廣大網友推爆，不少人直呼「求上架」！創作者原本沒考慮上架販售，沒想到外界反應如此熱烈，今晚已向LINE官方申請上架。

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這名網友搭上時事，自行創作「想紅的鴨肉哥哥」貼圖公布在臉書社團「爆廢公社」，從作者的LINE預覽頁面能見到，作者以1隻穿著紅色衣服的鴨子做為主角，配上生動的動作與跩樣，囊括「富王」鴨肉店男店員的罵人金句以及其他在網路上的發言，包括「你態度很跩喔」、「毛長齊再來」、「這裡沒有排」、「少幾個客人沒差，我很紅」、「社會是用錢說話」、「你完蛋了，我要叫我媽媽來跟你和解」、「你要紅是不是」。

創作者對此回應，只是有感而發創作，且「暫無上架打算」，透露自己是「畫開心的」，他也強調，這些創作來源可能是來自社會經驗、報章雜誌，或是在網路上找尋靈感，並無指名現實中人事物，「沒想到突然來的靈感居然引起這麼大騷動...有點嚇到XD」，目前正在向LINE官方申請上架。

不過貼圖曝光後，已經引發大量網友支持他發布販售這款貼圖，許多人留言相求「拜託上架，這就算賣100應該也能大賣」、「也太可愛」、「上架就支持」、「我想買啊，甘」、「靠么！真有梗」、「每天傳這個給朋友」、「我很樂意花錢買這個貼圖用」、「這個很可以」、「眼神很到位，就是那種自卑感很強的社會底層8+9」、「嘴角失守」、「拜託上架，我想購買」。

「想紅的鴨肉哥哥」貼圖正向LINE官方申請上架。（沈培安提供）

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