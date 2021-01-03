遭起底4個月前被投訴衛生條件差 台中鴨肉店回嗆：您眼瞎嗎？

網友發現辱罵女外送員的台中鴨肉飯店，4個月前被投訴衛生條件差，店家竟回嗆「您眼睛瞎了嗎？」。（圖擷取自Google）

2021/01/03 23:10

相關新聞請見：店員不滿催單嗆女外送員「毛長齊再來講」 網挺︰告下去衝年終

〔即時新聞／綜合報導〕台中一名女外送員昨天（2日）到北屯區一間鴨肉飯店取餐，當事人因店家拖餐於是上前質問，反遭店家嗆聲「沒被人家打過是不是」、「毛長齊再來講」，女外送員不甘受辱遂報案，並將此事PO上臉書社團「爆怨公社」，引爆輿論撻伐，店家不僅臉書遭灌爆，Google評論也被狂洗1星負評。事情爆發後，有網友眼尖發現大約在4個月前，該鴨肉店也被客人投訴衛生條件差，店家竟直接回嗆「您眼睛瞎了嗎？」

請繼續往下閱讀...

該名女外送員本月3日透過友人在「爆怨公社」發文並附上影片控訴台中北屯區一家鴨肉飯店，不但拖餐還態度惡劣，辱罵女外送員「破查某」、「沒被人家打過是不是，大學生等毛長齊再來說」。事後女方報案，店家還撂人堵在警局門口，讓她相當害怕。此事一曝光，馬上引爆網友怒火，灌爆該鴨肉飯店臉書，其Google評論也被狂洗1星負評，嚇得店家趕緊關閉臉書並暫停營業。

對此，有出征的網友發現，曾有一名顧客在4個月前也留下1星評論，稱「已回購數次，第一次外帶衛生極差，沒戴口罩就算了，竟然還一邊裝當（便當）一邊講話，難道不知道現在是什麼時期嗎？不會再光顧。」沒想到店家當時也直接回嗆「不實指控我們不予理會」、「我們作業人員皆有配戴口罩，您眼睛瞎了嗎？」對於該顧客說不會再光顧，店家也表示「台灣是具有人情味與疫情控管成功的國家，您的過度恐慌會影響社會秩序，希望您說到做到，也謝謝您的光臨。」這段黑歷史被起底後，再讓其他網友湧入痛批。

店家拖餐還態度惡劣，辱罵女外送員「破查某」。（圖擷取自爆怨公社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法