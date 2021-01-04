此鴨非彼鴨！ 鴨肉店遭誤認出征急喊冤 網幫補血︰別用錯正義感

遭網友誤認的「鴨王鴨肉飯」，業者緊急發文澄清。（記者許國楨翻攝）

2021/01/04 14:42

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區一家鴨肉店，因男店長嗆辱熊貓女外送員掀起軒然大波，除遭女送員提告並引發網友公憤，一面倒力挺女外送員持續出征該店留言，不料，附近東山路一家名為「鴨王鴨肉飯」的業者，因與被指控店家僅1字之差，遭網友誤認到Google店家留1星負評，令無端遭波及業者十分無奈，緊急臉書澄清「我們是無辜的，受害人！」

北屯區軍功路上一家鴨肉店因拖單先將餐點出給後面的客人，讓熊貓女外送員苦等20分鐘，雙方因此爆發口角，沒想到王姓男店長竟開嗆「是沒有被人打過？」、「怎樣！來啊！妳告我，大學生小妹妹，毛長齊再出來講話」等字眼辱罵，囂張模樣還好都被女外送員用密錄器拍下PO網並提告，警方已通知王男到案函送法辦，沒想到事情未告一段落，反到持續延燒。

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網友群起到該鴨肉店的臉書留言出征，未料同樣也在北屯區，但位在東山路上的「鴨王鴨肉飯連鎖餐飲」的東山分店卻無端中槍，因為與被指控店家僅一字之差，不少網友誤認跑到「鴨王 鴨肉飯（東山店）」留下1星評論，「不行啊，毛沒長齊怎麼吃？」「態度不行 完全不行」、「剛看到新聞，給一顆，覺得還太多了」。

還好有網友及時發現「這是鴨王，不是富王，正義感用錯間了，幫補血」、「差點開錯槍」、「各位不是這間啊！」，並要大家快給5星補血，而業者也感到相當錯愕，急在臉書粉專發文澄清。

「鴨王鴨肉飯連鎖餐飲」發文如下：「敬告各位廣大的粉絲朋友們大家好，今日所發生的新聞事件，實為：X王鴨肉飯專賣店；非本公司東山分店，煩請有要發表的大家去針對，他們的粉專去評論，感激萬分！我們是無辜的，受害人！感謝大家。」

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