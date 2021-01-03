嗆女外送員「破查某」遭出征 被牽連業者嚇壞：我們是無辜的！

辱罵女外送員的台中鴨肉店引爆網友怒火，沒想到不少人出征錯店，業者急忙出面喊冤。（圖擷取自Google）

2021/01/03 23:28

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〔即時新聞／綜合報導〕台中市北屯區一間鴨肉飯店惡意拖單，讓女外送員苦等，最後雙方爆發口角，一名男店員更辱罵女外送員「破查某」、「是沒被人打過？」。事情曝光後引爆網友怒火，不僅灌爆店家臉書，也在Google評論上狂洗1星負評，嚇得店家趕緊關閉臉書並暫停營業。然而不少網友找錯店家「出征」，搜尋關鍵字卻跑出位在東山路的「鴨王鴨肉飯」，讓業者相當無奈，直呼「我們是無辜的！」

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網友對於辱罵女外送員的台中鴨肉店都相當氣憤，發起抵制灌爆臉書，該店Google評論也被狂洗1星負評，但網友怒火卻牽連到不相干的商家。同樣在北屯區的「鴨王鴨肉飯」被錯出征，Google評論分數因此被拉低不少，讓店家趕緊在臉書PO文 澄清不是他們，「煩請有要發表的大家去針對，他們的粉專去評論，感激萬分！」、「我們是無辜的，拜託拜託！到Google評論一下，失血過多，需要輸血進來。」

不少網友留言表示，「你被xx路那間牽累了」、「被亂出征啦，笑死，幫補血」、「我也差點出征搞錯間」、「不是這家啦，走錯棚，笑死」、「為了賠罪，下次路過台中一定去消費支持」、「真的可憐躺著沒事被波及」。

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