店員不滿催單嗆女外送員「毛長齊再來講」 網挺︰告下去衝年終

女外送員今天凌晨透過友人在臉書社團發文並附上影片控訴。（擷自爆怨公社）

2021/01/03 15:59

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名女外送員2日到北屯區一家鴨肉飯店取餐，因拖餐導致超過取餐時間質問店家，未料遭一名雙手插腰、面露凶光的男店員嗆「馬的咧破查某咧，沒被人家打過是不是」、「毛長齊再來講」等字眼，女外送員不甘受辱罵隨後提告並在臉書社團發文控訴，警方表示已受理報案，將通知男店員到案說明究辦。

該名女外送員今天凌晨透過友人在臉書社團「爆怨公社」發文並附上影片控訴，表示2日跑熊貓接到台中北屯軍功路上一家鴨肉飯店跟店家報單號，現場也沒有客人，也沒有其他訂單，等了10分鐘早就超過店家取餐時間，詢問店家製作時間，回答要10分鐘，但現場來了客人點餐也出餐給其他客人，熊貓系統又詢問製作時間，結果一名女店員說無法等就轉單。

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之後來了一個男店員，態度極差，「說我很跩，說在路上不要讓他遇到，罵我破查某，還說是沒有被人打過，說我大學生，等毛長齊再來說，說這個社會看誰有錢，之後還說要讓我紅。」文中最後寫道，目前已經到警局提告，影片原檔也給警察了！

影片中只見女外送員反問「你現在在威脅我嗎？」也表明「我都有在使用密錄器喔」，男店員則是面露凶光走向女外送員嗆說「對啊，怎樣，來啊，你告我，大學生小妹妹，毛長齊再出來講話。」女外送員最後雖取到餐點，男店員再說「妳就耐心地等，盡量不要跟店家起衝突。」未料又撂下一句「如果妳要紅我會讓妳紅，我這裡也有錄影。」

網友則幾乎是一面倒留言力挺女外送員，「會叫的狗不會咬人，告下去吧，到時他就知道不能亂講」、「真囂張」、「告下去衝一波年終」、「告死他」；警方表示，年約20多歲女外送員2日當晚就到警所報案並提供密錄器影像，控告對方恐嚇及公然侮辱，而店家一方也曾到警所外表明想要與女外送員和解的意願，但因女外送員堅持提告，警方已受理並初步調查，店家沒有否認影片中過程，將進一步通知男店員到案說明，依法偵辦。

女外送員堅持提告，警方已受理偵辦。（擷自爆怨公社）

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