要道歉了？ 疑台中鴨肉店新粉專連續發文 再湧網友留言灌爆

引起公憤的鴨肉店今天持續鐵門深鎖未營業，foodpanda則發出聲明終止合作。（記者許國楨攝）

2021/01/04 17:06

〔即時新聞／綜合報導〕台中市北屯區「富王鴨肉專門店」男店員被錄下飆罵熊貓外送員「馬的咧破查某，沒有被人家打過是不是」等語，引爆網友怒火，不僅灌爆店家臉書，也在Google評論上狂洗1星負評，嚇得店家趕緊關閉臉書並暫停營業。今（4）日疑店家重新開了一個新粉專，連續發文說明事件原委，也強調，將安排相關人員出面道歉。

台中北屯區「富王鴨肉專門店」2日中午疑拖單先將餐點出給後面客人，讓熊貓女外送員苦等20分鐘，雙方因此爆發口角，沒想到男店員開嗆「是沒有被人打過？」、「等毛長齊再來說」等，兇狠模樣都被女外送員用密錄器拍下並PO網，事後被網友1星負評灌爆；外送平台foodpanda今也發出聲明，表示即刻與該店家終止合作關係，將全力支持外送夥伴採取法律行動。

請繼續往下閱讀...

該店今天持續鐵門深鎖未營業，臉書粉專也關閉持續避風頭，但新粉專也迅速「開張」，今上午先是發文籲大眾停止謾罵，已進入和解程序，還透露「新聞嗆聲的男店員，之後不會出現在店家，引起太大的風波，他本人也怕遭殃，主動要求待在家不出門。」

新粉專事後又再度發文稱，「請鄉民不要跟著起哄，新聞報導過後又更多人跑來新粉專留言，這樣真的會影響生計，請各位高抬貴手，已經進入和解階段」、「今日不營業先稍待風波穩定，已進入司法程序請各位耐心等待。拜託大家不要破壞我們店家門口的物品」。

針對foodpanda發聲明與他們終止合作關係，新粉專則聲稱「沒事，本來就沒打算合作了，Ubereats就行」，新粉專還透露，「因新粉絲專頁遭到網友們攻擊，目前可能是關閉此專頁，等到營業再開回舊粉絲專頁」。

新粉專最新一篇發文則表示：「會安排事發相關人員出面道歉，請各位稍安勿躁，祝大家新年快樂！」此文一出立刻引發上千網友熱議，紛紛留言「到底有多愛刷存在感啊，笑死人」、「完全沒救的一家店，果真是一家人」、「所以毛多少才能吃？很多白虎線上等」、「前面說不會道歉，現在要道歉了，笑爛」、「不是很囂張 怎麼需要道歉勒」、「有考慮改叫 鴨霸專門店嗎」。

但也有人質疑粉專的真實性：「這也是假的吧，封面還用到其他店家的」、「這發文越來越像假的，如果是真的，整家店都沒救了」、「應該是假的啦 不然怎麼怕人家告？」、「盜用我鴨子照片請問你要怎麼處理？我鴨子不見，你一個鴨肉專賣店用我鴨子照片請問你的心態是什麼？很好玩嗎？」

今天新建立的臉書粉專「新富王鴨肉專賣店」貼文：

店家今（4）日疑重新開了一個新粉專，連續發文針對事件做出說明，也強調將會安排事發相關人員出面道歉。（圖擷取自鴨肉店新粉專）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法