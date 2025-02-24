陳佩琪質疑柯可申請奔喪但不能指定時間 北所：當事人未申請

前民眾黨主席柯文哲之妻陳佩琪（左）。（資料照）

2025/02/24 11:12

相關新聞：柯文哲可申請奔喪但不能指定時間 陳佩琪：請問這是什麼世界？

〔記者王定傳／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲父親柯承發17日病逝，柯文哲母親何瑞英近日透過影片向總統賴清德請求讓柯文哲參加告別式；柯文哲妻子陳佩琪今日在臉書發文質疑：「可以申請，不能指定時間，請問誰可以決定時間？」「告別式也說他不能來參加，請問這是什麼世界？我們沒要特權，我們要司法公平的對待」；對此，台北看守所表示，目前此案當事人（指柯文哲或其家屬），均未提出申請奔喪，針對相關評論或意見均予尊重。

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陳佩琪在臉書貼文質疑：「可以申請，不能指定時間，請問誰可以決定時間？法律有規定被羈押者不能參加父親的告別式嗎？」陳佩琪表示，柯文哲被羈押的理由是什麼，就是不知成員有誰，不知何時開全程沒參與過的會議，這樣就說他圖利、委託別人申報政治獻金有誤失，就全歸他貪污侵占；她還寫說：「父親臨終既無法隨侍一旁，告別式也說他不能來參加，請問這是什麼世界？我們沒要特權，我們要司法公平的對待」。

北所並指出，所方辦理收容人返家奔喪一事，是按羈押法第23條及受刑人及被告返家探視辦法規定受理申請，於依法確認收容人同意後，經審慎評估探視安全及羈押（或行刑）秩序維護，決定返家日期，以兼顧司法公正及人倫關懷之制度目的。

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